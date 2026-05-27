Maxi-black out a Madonna del Pilone: torinesi senza corrente da oltre due ore e mezza

Il quartiere di Madonna del Pilone e una parte delle abitazioni lungo Po senza corrente da oltre due ore e mezza. Dopo Parella, Barriera di Milano, Borgata Lesna e Rebaudengo, è la zona della pre-collina a fare i conti con un maxi blackout.

Dalle 18 infatti centinaia di torinesi che abitano nella zona a ridosso di corso Casale e del Motovelodromo sono senza luce, con inevitabili disagi. Un problema che negli scorsi giorni aveva già colpito altri quartieri di Torino.

Intorno alle 20.45 il black out ha coinvolto anche a Vanchiglia, nella zona vicino all'ospedale Gradenigo

Picco di consumo

Il caldo torrido, con il conseguente uso intenso di climatizzatori ed il picco di consumo, ha creato un sovraccarico della rete di media tensione. I tecnici di Iren sono al lavoro per risolvere il disagio.