Scontro violento all'incrocio tra auto e moto, un 30enne grave al Cto

Un grave incidente stradale si è verificato intorno alle 12 in corso Galileo Ferraris, all’angolo con via Carle, alla Crocetta, dove un’auto e una moto si sono scontrate per cause ancora in fase di accertamento.

Sul posto è intervenuto il 118 di Azienda Zero, che ha prestato i primi soccorsi al motociclista, un uomo di circa 30 anni, rimasto gravemente ferito nell’impatto. Le condizioni del centauro sono apparse da subito critiche. Per questo il personale sanitario ha avviato le manovre di rianimazione direttamente sul luogo dell’incidente, riuscendo a stabilizzare il paziente prima del trasferimento in ambulanza. Il ferito è stato successivamente trasportato all’ospedale Cto, dove è stato affidato alle cure dei medici.

Sulla dinamica dello scontro sono in corso gli accertamenti da parte della polizia locale, intervenuta per effettuare i rilievi e ricostruire con precisione quanto accaduto. Traffico rallentato intorno all'area per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza.