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Viabilità e trasporti | 27 maggio 2026, 14:23

Auto in fiamme in tangenziale: nessun ferito, ma forti ripercussioni in entrambe le direzioni

L'incidente in direzione Sud tra Venaria e corso Regina Margherita: nessun ferito e vigili del fuoco sul posto

Auto in fiamme lungo la tangenziale di Torino

Auto in fiamme lungo la tangenziale di Torino

Traffico in tilt, in queste ore, lungo la tangenziale di Torino. Per cause ancora da accertare, infatti, una vettura ha preso fuoco tra Venaria e corso regina Margherita, in direzione Sud. 

Il veicolo si trova a lato della strada e non risulta nessun ferito. Sul posto, insieme agli agenti della Polizia stradale, sono intervenuti anche gli uomini dei vigili del fuoco. 

Forti ripercussioni in entrambe le direzioni. Chiusura parziale della carreggiata.

Auto in fiamme lungo la tangenziale di Torino

Auto in fiamme lungo la tangenziale di Torino

Auto in fiamme lungo la tangenziale di Torino

Auto in fiamme lungo la tangenziale di Torino

redazione

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