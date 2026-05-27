Traffico in tilt, in queste ore, lungo la tangenziale di Torino. Per cause ancora da accertare, infatti, una vettura ha preso fuoco tra Venaria e corso regina Margherita, in direzione Sud.
Il veicolo si trova a lato della strada e non risulta nessun ferito. Sul posto, insieme agli agenti della Polizia stradale, sono intervenuti anche gli uomini dei vigili del fuoco.
Forti ripercussioni in entrambe le direzioni. Chiusura parziale della carreggiata.
In Breve
mercoledì 27 maggio
martedì 26 maggio
lunedì 25 maggio
Che tempo fa
Rubriche
Accadeva un anno fa
Cultura e spettacoli
Aurora / Vanchiglia
Attualità
Viabilità e trasporti | 27 maggio 2026, 14:23
Auto in fiamme in tangenziale: nessun ferito, ma forti ripercussioni in entrambe le direzioni
L'incidente in direzione Sud tra Venaria e corso Regina Margherita: nessun ferito e vigili del fuoco sul posto
Traffico in tilt, in queste ore, lungo la tangenziale di Torino. Per cause ancora da accertare, infatti, una vettura ha preso fuoco tra Venaria e corso regina Margherita, in direzione Sud.
Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A MAGGIO?