Tensioni in Largo Saluzzo: baby gang assalta un pub e scatena una rissa in strada

Momenti di tensione nel cuore di San Salvario, dove una baby gang composta da dodici ragazzi, tra cui una giovane, ha preso di mira il pub Amarillo in Largo Saluzzo. Un episodio che riaccende i riflettori sulla sicurezza nel quartiere. La ricostruzione di quanto accaduto emerge direttamente dalla testimonianza dello staff del locale. Il gruppo, secondo quanto riportano, si sarebbe intrufolato nel pub partendo dall'ingresso di tre maggiorenni dall'aspetto apparentemente tranquillo, ai quali è stata servita una birra.



L'irruzione nel locale e le minacce



Subito dopo, però, il resto della banda, composta in gran parte da minorenni sia italiani sia stranieri, si sarebbe introdotta nel locale portando con sé drink acquistati in altri bar. Quando il personale è intervenuto per sequestrare le consumazioni esterne e per intimare a uno dei giovani di rivestirsi dopo che questo si era spogliato, la situazione è degenerata. I dipendenti si sono accorti che i ragazzi erano in evidente stato di alterazione psicofisica e che si trattava di soggetti già noti per aver scatenato risse in passato.



Minacce, calci poi la rissa in strada

Mentre veniva allertata la polizia, il personale del pub è riuscito a mantenere la calma e a convogliare il gruppo verso l'uscita, nonostante i lavoratori si fossero ritrovati accerchiati. Durante l'allontanamento, i componenti della banda hanno lanciato minacce e scagliato calci contro sedie, attrezzature del locale e persino contro alcuni clienti. Una volta in strada, la violenza è continuata: i membri della baby gang hanno iniziato a picchiarsi con alcuni passanti del quartiere che non c'entravano nulla con l'accaduto, ferendo un ragazzo al sopracciglio.

L'arrivo di cinque o sei volanti della polizia ha interrotto i disordini. Gli agenti sono riusciti a individuare due dei responsabili: uno di loro avrebbe aggredito un poliziotto ed è stato condotto in caserma, mentre l'altro, un minorenne, sarebbe stato trattenuto e poi rilasciato poiché nessun genitore si sarebbe presentato a prenderlo. Successivamente è emerso che lo stesso gruppo aveva già creato problemi in altri locali vicini.

Il consigliere incontra i gestori

L'episodio ha sollevato la reazione immediata della politica cittadina con la preoccupazione espressa dal consigliere comunale di Torino Bellissima, Pierlucio Firrao. Nella giornata di oggi il consigliere incontrerà personalmente i membri dello staff dell'Amarillo.

"L’episodio avvenuto ieri sera in Largo Saluzzo è l’ennesimo segnale di una situazione sempre più preoccupante a San Salvario — dichiara Firrao — Baby gang, minacce e violenza stanno tornando a essere una costante nel quartiere, soprattutto nelle ore serali. Da settimane riceviamo segnalazioni da commercianti e residenti esasperati. Passeggiare in alcune zone sta tornando a essere rischioso e non possiamo aspettare episodi ancora più gravi. Come Torino Bellissima stiamo presentando un atto specifico su San Salvario, perché la situazione segnalata dal territorio sta diventando fuori controllo. Chiediamo un intervento urgente delle forze dell’ordine, con maggiori controlli e presidi nelle aree più critiche del quartiere".