“Marco Polo o l’invenzione del mondo”: il concerto con reading letterario a Santa Pelagia

“Marco Polo o l’invenzione del mondo” è il titolo del reading liberamente tratto da “Marco Polo o l’invenzione del mondo. Un’idea di letteratura con Gian Luca Favetto al racconto e Loris Deval alla chitarra.

L'appuntamento è per giovedì 4 giugno alle 21 nella Chiesa di Santa Pelagia.

Un viaggio alla scoperta del Milione, di Marco Polo e di un’idea di letteratura, di una vita diventata opera, che da secoli lontani parla ancora al nostro presente.

Un racconto fatto di ricordi, scoperte e meraviglie. Un sorprendente incontro con l’altro e l’altrove, vita quotidiana e grandi imprese. La vicenda straordinaria di un giovane emigrante che va all’esplorazione del mondo, un pioniere che diventa uomo in viaggio.

Sempre straniero fra gli stranieri. E quando finalmente ritorna, straniero rimane. In scena, a riassumere la sua storia che costruisce un ponte fra Oriente e Occidente, ci sono un narratore, che racconta episodi e incontri, leggendo brani dal Milione, che è un amalgama perfetto di vita e letteratura, e un musicista che con i suoi brani, costruendo una scenografia sonora, dà ritmo e paesaggio al racconto.



