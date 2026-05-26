Jazz is Dead!: al via la nona edizione tra Cascina Falchera e El Barrio

Jazz is Dead! torna per la nona edizione dal 29 al 31 maggio dividendosi tra Cascina Falchera e El Barrio.

Tre giornate, tre notti e tre sound, energie ed sperienze diverse. Jazz is Dead! sin dalla sua prima edizione si sviluppa come un concept album, un percorso in crescendo da vivere nel suo insieme.

Un venerdì che predilige l’elettronica e le sue sperimentazioni, un sabato tra hip hop, ethno, psichedelia e black music, una domenica jazz, noise, rock. Un flusso continuo e studiato che attraversa e combina i generi in un'evoluzione che ha il sapore di un lungo dj set (non è un caso che il direttore artistico Alessandro Gambo sia uno storico dj e accanito collezionista di vinili). Due palchi per non spegnere mai la musica e mantenere vivo il flusso energetico, un’area talk per approfondire tematiche e discutere insieme.

In line up Marta Salogni & Stefano Pilia, Lucrecia Dalt, Matmos, Alessandro Cortini, Big|Brave, Bono/Burattini, Carmen San Pio, Aya, Skip, Yazz Ahmed & Raph Wyld in coproduzione con TJF, Società Cosmica (open jam) in coproduzione con TJF, Sorvina in coproduzione con TJF, Alien Dub Orchestra, The Heliocentrics, Moor Mother, Lord Spikeheart, A Guy Called Gerald, Ma Nu, James Messiah, Odd Shy Guy, Ensemble Nist Nah in coproduzione con TJF, Società Cosmica (open jam) in coproduzione con TJF, Dwarfs Of East Agouza in coproduzione con TJF, Glacial, The Kilimanjaro Darkjazz Ensemble, Horse Lords, Sanam, Dj Mambo Sun.



Per info e programma completo: jazzisdeadfestival.it