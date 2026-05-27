Ivrea, al Museo Garda arriva “Disegni del terzo tipo”

Dal 30 maggio al 27 settembre 2026 il Museo Civico P. A. Garda di Ivrea ospita “Disegni del terzo tipo”, personale dell’artista bresciano Fausto Gilberti, autore anche dell’immagine ufficiale della Grande invasione 2026. L’inaugurazione è fissata per sabato 30 maggio alle ore 18 nella sala mostre temporanee del museo.

L’esposizione si inserisce nel programma della 14esima edizione de La Grande Invasione, il festival della lettura che trasforma Ivrea in un palcoscenico diffuso di incontri, lezioni, spettacoli e mostre dedicate ai libri e alla cultura contemporanea.

Il festival della lettura e il legame con la città

La Grande Invasione, curata da Marco Cassini e Gianmario Pilo, si svolgerà dal 30 maggio al 2 giugno 2026 e conferma anche quest’anno la vocazione di Ivrea come città della cultura diffusa.

All’interno del festival, la mostra di Gilberti rappresenta uno dei principali appuntamenti artistici, in continuità con il dialogo tra arti visive, illustrazione e linguaggi contemporanei promosso dal Museo Garda.

“Disegni del terzo tipo”: ironia e immaginario visivo

Il percorso espositivo raccoglie una selezione di opere recenti in cui il disegno, prevalentemente in bianco e nero, diventa uno strumento di ribaltamento narrativo e visivo. Gilberti utilizza icone della storia dell’arte, oggetti quotidiani e figure sospese tra ironia e assurdo per costruire nuove connessioni di senso.

Il riferimento al “contatto ravvicinato del terzo tipo” diventa chiave interpretativa della mostra: lo spettatore non è osservatore passivo, ma parte attiva di un gioco di riconoscimenti, citazioni e spiazzamenti visivi.

Le opere presentano un universo visivo fatto di linee essenziali, figure stilizzate, paesaggi popolati da elementi minimi e immagini che oscillano tra cultura pop, memoria dell’arte e immaginario infantile. Un linguaggio che mescola poesia, ironia e inquietudine.

La mostra sarà visitabile fino al 27 settembre 2026 con aperture ordinarie dal martedì alla domenica e aperture straordinarie nei giorni del festival.