Statistiche sui Mondiali 2026: abbiamo chiesto alla Chat GPT cosa potrebbe accadere

Alla luce dei Mondiali alle porte, non abbiamo resistito a chiedere qualche interpretazione statistica all'Intelligenza Artificiale, domande sui migliori calciatori che potrebbero segnare di più, ma anche sulle finali più probabili.

Le statistiche aggiornate della Coppa del Mondo 2026 ci presentano Spagna e Francia come le migliori favorite, seguite da Inghilterra, Argentina e Brasile. Tra le Nazionali più in forma negli ultimi tempi ci sono anche Portogallo, Norvegia e Olanda, che restano delle outsider particolarmente forti anche per le big. Ecco le risposte della Chat Gpt.

Sedicesimi e 48 Nazionali nel palinsesto

Nell'introduzione l'AI ha subito precisato gli importanti cambiamenti che ci saranno nella 23esima edizione, perché potrebbero comunque influenzare l'andamento del torneo.

Per la prima volta vedremo un Mondiale a 48 squadre e 12 gironi, come nelle altre edizioni, saranno le prime due classificate a qualificarsi, ma non agli ottavi, bensì ai sedicesimi di finale, questo significa che ci sarà uno step in più nel tabellone.

Ai più attenti non è sfuggito che due squadre qualificate per 12 gironi dà come risultato 24, le altre otto squadre sono le migliori terze classificate: totale 32.

Quali potrebbero essere i migliori bomber della Coppa del Mondo 2026?

Con 13 gol segnati nelle sue precedenti 5 edizioni disputate, Messi si candida a diventare il miglior bomber in assoluto dei Mondiali, ma deve superare il record di Miroslav Klose, primato assoluto di 16 reti segnate in quattro edizioni.

La Chat GPT mette anche Mbappe al top tra i migliori bomber del torneo, perché ha già segnato 12 gol in sole due edizioni, arrivando entrambe le volte in finale e vincendo la Coppa del Mondo nel 2018.

Tra gli altri migliori bomber pronti a vincere la classifica capocannonieri del Mondiale 2026 ci sono Lamine Yamal, campione d'Europa nel 2024 a 17 anni con le Furie Rosse, Haaland, prima volta al Mondiale con la Norvegia ma già esperto in competizioni internazionali, e Kane per l’Inghilterra. Per i brasiliani, i calciatori che hanno più chance sono Neymar e Vinicius.

Quali sono le finali più probabili dei Mondiali 2026?

La finale più probabile riguardo alle quote Mondiali 2026 è Francia contro Spagna, con i Bleus che potrebbero raggiungere la loro terza finale consecutiva ed eguagliare i record di Germania e Brasile.

Tuttavia, la Chat GPT ci propone anche altre soluzioni rispetto alle Nazionali che hanno più probabilità di vittoria, perché anche Brasile contro Argentina potrebbe diventare una finale più che plausibile.

Tra le combinazioni che mettono il calcio Europeo contro il pallone Sudamericano c'è Spagna - Argentina e Francia - Brasile, in un bis nostalgico della finale dei Mondiali 1998.

MA non finisce qui, perché tra le combinazioni ancora possibili potrebbe inserirsi anche l'Inghilterra, e l'AI ci propone delle combinazioni suggestive, come Inghilterra - Francia o Inghilterra - Spagna, rivincita della finale di Euro 2024.

Anche Argentina - Inghilterra è un match che potrebbe verificarsi in finale, tuttavia, una delle possibili finali del Mondiale 2026 che potrebbero cambiare per sempre la storia del pallone è sicuramente Portogallo - Argentina, con la grande sfida tra Ronaldo e Messi, che per Chat Gpt resta una delle combinazioni più probabili. Cosa ne pensate delle risposte della Chat GPT? Scrivetecelo nei commenti.





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