Accordo Gtt, sul piatto 1.750 euro di premio e un piano per aumentare i giorni di presenza in servizio

Un premio che può arrivare a 1.750 euro a lavoratore, una quota welfare di 200 euro e incentivi mirati sulla presenza per garantire più mezzi in strada. È questo il fulcro dell'accordo sul Premio di Risultato 2026 siglato tra Gtt e le organizzazioni sindacali, arrivato al termine di una complessa trattativa sbloccata nonostante le criticità economiche del trasporto pubblico locale, i rincari energetici e le procedure di raffreddamento in corso.

I criteri del premio e l'obiettivo presenza

L'erogazione della cifra, in linea con la media nazionale del comparto, è strutturata sulla base di parametri che riguardano la produttività, la redditività e l’equilibrio economico-finanziario dell'azienda. Nello specifico, l’indicatore della produttività è collegato alla presenza effettiva in servizio: l'accordo stima che un incremento medio di un giorno e mezzo di presenza all'anno per ciascun dipendente consentirà una maggiore continuità operativa, con l'obiettivo di ridurre i tempi di intervento e velocizzare le manutenzioni su mezzi e infrastrutture della rete cittadina.

Il commento dell'azienda



"Non esiste sostenibilità aziendale senza la condivisione dei risultati - commenta Albino Talarico, Responsabile Risorse Umane GTT - Questa intesa consolida una cultura delle performance flessibile e matura, l'unica dinamica in grado di garantire alla città gli standard di mobilità che merita e, al contempo, di tutelare e valorizzare le competenze interne che guidano il servizio ogni giorno."



Redditività e incentivi per i grandi eventi

Gli altri fattori vincolanti per il calcolo delle spettanze sono ancorati alla redditività aziendale, calcolata sui ricavi derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio, e all'andamento del margine operativo lordo (EBITDA).

Il testo dell'intesa introduce infine un riconoscimento economico specifico destinato alle figure professionali direttamente coinvolte nella gestione dei flussi di mobilità durante i tre principali eventi ospitati dalla città di Torino, ovvero il Salone Internazionale del Libro, Terra Madre Salone del Gusto e le Nitto ATP Finals.