Nordafricano senza permesso di soggiorno aggredisce i passanti e distrugge le fioriere: momenti di paura a Moncalieri

Un 37enne ha provocato non pochi momenti di paura sabato scorso a Moncalieri. L'uomo, nei pressi di corso Roma, poco prima di arrivare in piazza Bengasi a Torino, è stato bloccato dalla Polizia locale dopo aver dato fuoco a cassonetti e distrutto le fioriere, ma soprattutto dopo aver aggredito alcuni passanti.

Atti vandalici ed aggressione

L'uomo, di origine nordafricana e senza permesso di soggiorno, ha dato in escandescenza, rendendosi protagonista di una serie di atti vandalici, prima di provare a colpire alcuni pedoni che erano transitati nelle sue vicinanze. La chiamata fatta da alcuni testimoni alle forze dell'ordine ha permesso di riportare la situazione sotto controllo, anche se pure gli agenti hanno avuto il loro bel da fare.

Problemi al momento dell'arresto

L'uomo, infatti, ha opposto resistenza al momento dell’arresto: i primi ad arrivare sul posto sono stati gli uomini della Polizia locale, costretti ad usare la forza e ad intervenire in diversi per riuscire infine a bloccarlo. Per lui è arrivata la denuncia per danneggiamento, incendio e resistenza a pubblico ufficiale.

Possibile, essendo accusato anche di permanenza irregolare sul territorio italiano, possa scattare il decreto di espulsione.