Blitz nei garage sotterranei di Atc, scattano pulizia e sgomberi

Blitz di pulizia e messa in sicurezza nell’autorimessa interrata del complesso di via Como-corso Novara, da mesi al centro delle segnalazioni dei residenti per il forte degrado (rifiuti e auto abbandonate) e i continui episodi vandalici.

Nella mattinata di mercoledì 27 maggio è stato effettuato un intervento straordinario che ha portato alla rimozione di masserizie, materiali abbandonati e diversi veicoli presenti nei garage sotterranei. L’operazione è stata coordinata dall’Agenzia territoriale competente insieme alle autorità incaricate dei controlli.

Anni di vandalismi e degrado

L’autorimessa era da tempo oggetto di attenzione da parte dell’Agenzia a causa dei ripetuti atti vandalici che hanno colpito la struttura negli ultimi mesi. In particolare, numerosi episodi hanno riguardato il danneggiamento e la sottrazione dei dispositivi antincendio, costringendo a continui interventi manutentivi con costi sempre più elevati.

A peggiorare la situazione anche la presenza di auto abbandonate, alcune ferme da anni, che avevano trasformato parte dei garage in una sorta di deposito improvvisato.

Il sopralluogo dei vigili del fuoco

Una situazione che ha raggiunto un punto critico alla fine di gennaio, quando un sopralluogo dei vigili del fuoco aveva evidenziato gravi problematiche legate alla sicurezza dell’autorimessa.

Tra le criticità emerse l’ennesima sparizione dei presidi antincendio e la presenza diffusa di materiali accumulati impropriamente negli spazi comuni. Per questo motivo era stata decisa l’interdizione delle autorimesse in attesa di nuovi interventi di ripristino e verifica.

La rimozione dei veicoli

Nel corso degli ultimi mesi l’Agenzia ha inviato ripetute diffide ai proprietari delle auto abbandonate, invitandoli a provvedere autonomamente alla rimozione dei mezzi.

Con l’intervento straordinario di questi giorni si è quindi proceduto a una nuova verifica dei veicoli presenti e alla rimozione di quelli per cui era possibile intervenire. Restano invece esclusi i mezzi sottoposti a fermo amministrativo o sequestro, che richiedono procedure specifiche autorizzate dalle autorità competenti.

Dopo la pulizia straordinaria e le operazioni di sgombero, l’Agenzia sta ora valutando i provvedimenti necessari per consentire la riapertura totale o parziale delle autorimesse. L’obiettivo è restituire condizioni minime di sicurezza e decoro a un’area che negli ultimi anni era diventata simbolo di abbandono e criticità nel quartiere Aurora.