Gara di solidarietà a Nichelino per aiutare il giovane "Bush"

Il grande cuore di Nichelino batte per 'Bush', il giovane extracomunitario che con il suo banchetto da ambulante da tempo staziona di fronte a un noto supermercato di via Torino.

Partita la gara di solidarietà

Rahou Bouchaib, questo il suo nome vero, è stato ricoverato in ospedale e subito è scattata la corsa di solidarietà per aiutarlo. "Un sorriso per tutti, una parola buona anche nei giorni più duri. Bush è diventato, senza clamore, un punto fermo del nostro quartiere", è stato scritto sulla pagina social che ha lanciato una raccolta fondi in suo favore. "Adesso ha bisogno di noi. Di voi. Di tutta la nostra comunità. È stata attivata una raccolta fondi tramite Satispay per aiutarlo a coprire le spese mediche e per dargli un supporto concreto nel suo percorso di ripresa. Anche un piccolo gesto può fare la differenza".

Si mobilita anche la politica

Per lui si è mobilitato anche l'ex parlamentare Salvatore Buglio, da sempre punto di riferimento politico di Nichelino: "Da tanti anni vende mille cose Bush. Cose utili con prezzi modesti. Un giorno, maledetto giorno, ha un attacco di epilessia. La diagnosi è feroce, la diagnosi è ingiusta. Un brutto male al cervello. Viene operato. Ora è in convalescenza. Ora Nichelino, la nostra Nichelino, sta aiutando il ragazzo dal sorriso che guarda alle stelle. Ora la nostra amata città, che sa amare chi la ama, sta aiutando lui e la sua famiglia, moglie e figli in Marocco, ad attraversare questo tunnel, così buio, così ingiusto".