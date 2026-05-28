Nuovo black-out a Madonna del Pilone, Vanchiglietta e Borgo Po: traffico in tilt

Nuovo black out a Madonna del Pilone, Borgo Po e Vanchiglietta, nella zona vicino all'ospedale Gradenigo. Questa mattina centinaia residenti delle case nell'area a ridosso del lungo Po fanno di nuovo i conti con i disagi legati dalla mancanza di corrente, che è saltata poco dopo le 7.30.

Traffico in tilt

Senza luce professore e studenti del liceo Altiero Spinelli. Suegistrano anche pesanti disagi al traffico, con un ingorgo su piazza Borromini: le auto sono bloccate all'incrocio tra il ponte di corso Regina e corso Casale perché i semafori sono non funzionanti su gran parte dell'asse di corso Casale.

Al momento si registrano lunghe code in tutte le direzioni: Gran Madre, Superga, corso Tortona e collina. Pesanti disagi anche al trasporto pubblico, con le linee 30, 3, 61 e 75 bloccate nel traffico.

Black out anche a Borgata Roa, Sassi e Barca/Bertolla: alcune zone sono senza luce dalle 5.40 di questa mattina, con le relative problematiche. "Il Comune di Torino- commenta la coordinatrice al Verde della Circoscrizione 6 Giulia Zaccaro - faccia rivalere i suoi interessi, essendo uno dei maggiori azionisti di Iren. Non si tratta più di emergenza, ma di mancati interventi di ammodernamento strutturali".

Destra all'attacco

Vanno all'attacco anche Pierlucio Firrao (Torino Bellissima) e Federica Scanderebech (Forza Italia). Firrao annuncia di voler chiedere conto in Consiglio comunale di quanto accaduto, aggiundendo: "È evidente che quanto fatto finora non sia stato sufficiente. Nonostante gli annunci dello scorso anno, la situazione continui a essere così critica e catastrofica al primo aumento delle temperature".

"Non stiamo parlando - rincara Scanderebech- soltanto di cittadini rimasti senza luce o senza aria condizionata. Stiamo parlando anche di persone disabili, di cittadini attaccati a macchinari salvavita, di anziani in difficoltà, di persone rimaste bloccate negli ascensori senza corrente".

"A tutto questo si aggiungono i pesantissimi danni economici per le attività commerciali. Bar, ristoranti, alimentari e negozi stanno subendo perdite importanti per tutta la merce che necessita di refrigerazione e conservazione a temperatura controllata. È inaccettabile che interi quartieri vengano lasciati per ore senza energia senza un piano serio di gestione dell’emergenza" conclude l'esponente azzurra.

Tre ore di black out

Era già accaduto ieri sera, quando il quadrilatero compreso tra corso Gabetti/corso Chieri/corso Casale e corso Quintino Sella era rimasta al buio a partire dalle 18.15: la corrente è tornata soltanto tre ore dopo, intorno alle 21.30.

A partire dalle 20.45 di ieri il black out ha coinvolto anche a Vanchiglietta, nella zona vicino all'ospedale Gradenigo e i palazzi lungo il Po. Dopo Parella, Barriera di Milano, Borgata Lesna e Rebaudengo, è la zona della pre-collina a fare i conti con un maxi blackout.

Picco di consumo

Il caldo torrido, con il conseguente uso intenso di climatizzatori ed il picco di consumo, sta creando un sovraccarico della rete di media tensione.