Dramma in zona Aurora-Vanchiglia: il corpo di un uomo trascinato dalla corrente della Dora. Non c'è stato nulla da fare

Dramma nella tarda mattinata di oggi nella zona di via Bologna. Alcuni passanti, infatti, hanno notato un uomo trascinato dalla corrente della Dora e hanno subito dato l'allarme. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 insieme ai vigili del fuoco. Con loro, anche i Carabinieri.



La corrente ha portato il corpo ancora oltre la zona dell'avvistamento: le forze dell'ordine sono riuscite a intervenire soltanto in lungo Dora Firenze, all'angolo con corso Regio Parco, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Le indagini sono in corso per ricostruire cause e dinamica della tragedia, ma anche per stabilire l'identità della vittima.

Al momento si sa solo che è un maschio ed il corpo è in acqua da almeno 72 ore. Apparentemente non ci sono segni di violenza, ma il cadavere è in cattive condizioni per la lunga permanenza in acqua: maggiori informazioni potranno arrivare con l'autopsia.