Brutto incidente a Chianocco: molte le vetture coinvolte, i feriti portati via in ambulanza ed elicottero

I vigili del fuoco di Torino sono intervenuti questa mattina per un incidente stradale che si è verificato a Chianocco e che ha coinvolto diverse vetture.

Il personale intervenuto ha estratto le persone che si trovavano all'interno delle automobili e poi le ha affidate alle cure dei soccorsi sanitari. Tre persone sono state portate via con le ambulanze, ma anche in elicottero.