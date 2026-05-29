A Cavour ‘Il Cadavere del signor Garcia’ va in scena per l’ospedalino

Stasera, venerdì 29 maggio, alle 21 la compagnia amatoriale piemontese ‘Arte della Commedia Aps’ porterà in scena a Cavour ‘Il Cadavere del signor Garcia’ del drammaturgo spagnolo Enrique Jardiel Poncela, con la regia di Alessandro Ragona.

L’iniziativa, organizzata dal Lions Club di Barge, Bagnolo Piemonte e Cavour, si terrà all’ Oratorio San Lorenzo, in piazza San Lorenzo 1.

L’ingresso è a offerta libera e il ricavato verrà devoluto all’ospedalino di Cavour per l’acquisto di attrezzature assistenziali. È possibile prenotare il proprio posto contattando via whatsapp il 391 7112218.