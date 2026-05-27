Late Spring Music Festival 2026: al via la quarta edizione guidata da Danusha Waskiewicz

Da sabato 30 maggio a martedì 2 giugno torna alla Reggia di Venaria il Late Spring Music Festival, la rassegna musicale internazionale ideata dal Consorzio delle Residenze Reali Sabaude, guidata quest’anno dall’artista in residence Danusha Waskiewicz, violista di fama internazionale. Il Festival propone un’armonica invasione di voci, suoni e melodie all’interno degli imponenti spazi della Residenza, con numerosi appuntamenti all’insegna della grande musica cui il pubblico sarà chiamato a partecipare direttamente e momenti laboratoriali per bambini e famiglie.