La Palazzina di Stupinigi arricchisce il suo percorso di visita con due nuove sale [FOTO]

La Palazzina di Caccia di Stupinigi amplia il suo percorso di visita aggiungendo due nuove sale. Una iniziativa che arriva nell'anno degli eventi legati al centenario della morte di Margherita di Savoia, la regina glamour, cui sono state dedicate mostre, appuntamenti e visite guidate. Due nuove sale nel percorso di visita della residenza sabauda del Comune di Nichelino, che raccontano un capitolo poco conosciuto del Museo dell’Ammobiliamento: quello delle quadrerie storiche, tra nature morte, pittura di animali e ritrattistica infantile di corte.

Celebre per custodire una delle più importanti collezioni di arredi del Settecento, la Palazzina conserva anche una preziosa raccolta di dipinti composta da oltre duecento opere datate tra XVII e XIX secolo, giunte a Stupinigi negli anni Venti del Novecento, proprio per l’allestimento del Museo dell’Ammobiliamento. A cento anni dalla nascita, l’apertura della Sala Crivelli e della Sala Principini dedica nuovi ambienti a una parte di questo patrimonio: due quadrerie tematiche che intrecciano decorazione, collezionismo e rappresentazione della vita di corte. Da una parte le tele di Angelo Maria e Giovanni Crivelli, tra cacce, selvaggina e scene naturalistiche; dall’altra i ritratti dei piccoli principi sabaudi e di famiglie legate ai Savoia, immagini pensate per affermare ruolo, rango e continuità dinastica già nell’infanzia.

Sala Crivelli

La Sala Crivelli completa la visita dell’Appartamento del Re. La nuova saletta restaurata, che ai tempi della residenza della corte sabauda era destinata a piccola camera da letto, è dedicata a un nucleo di quindici dipinti di Angelo Maria Crivelli, detto il Crivellone, e del figlio Giovanni, il Crivellino, tra i più apprezzati interpreti lombardi della pittura di animali e nature morte tra la fine del Seicento e la metà del Settecento. Padre e figlio lavorarono molto insieme, con uno stile simile e caratteristico. Giovanni Crivelli fu chiamato nel 1733 da Filippo Juvarra a realizzare gli otto paracamini del Salone Centrale della Palazzina, ancora oggi conservati nella residenza. Le opere esposte – provenienti dal Castello di Moncalieri e successivamente confluite nelle raccolte di Stupinigi nell’ambito del progetto museale del Novecento – raccontano un genere molto presente nelle residenze sabaude: scene di cortile, selvaggina, pesci, paesaggi boschivi e composizioni floreali costruite con attenzione naturalistica e forte impatto decorativo. Due opere di grandi dimensioni della stessa serie, raffiguranti animali da cortile, sono conservati nello Studio del Presidente della Repubblica al Quirinale.

Tra i dipinti ricorre il tema del confronto e della composizione: pavoni, fagiani, conigli, anatre, pesci e nature morte ambientate all’aperto, in un dialogo continuo tra osservazione del dato reale e costruzione scenografica dell’immagine. La maggior parte delle tele del Crivellone raffigura animali colti in momenti di quiete: Fagiana, galline e pulcini; Fagiani e altra selvaggina di penna con gazza mostrano un gruppo di uccelli di differenti specie in un paesaggio boschivo; Pavone, conigli e fiori; Pavone, conigli e quaglie e Pollame e conigli raccontano invece scene di cortile animate da un’attenzione minuziosa alla resa di piumaggi, pellicce e dettagli naturali. Più dinamico Anatre in un laghetto assalite da due cani dove il pittore costruisce una scena di caccia caratterizzata da un’impostazione movimentata e drammatica. Gli animali sono colti nell’attimo immediatamente precedente all’azione: un gruppo di anatre selvatiche viene sorpreso da due cani da caccia che irrompono nello stagno con le fauci spalancate, mentre sullo sfondo un’anatra in volo si staglia contro un cielo nuvoloso.

La serie esposta tra il 2024 e il 2025 è stata in parte restaurata grazie al contributo di AON spa a cura di Open Care, Milano. Nel 2008 una parte delle opere era stata restaurata da Nicola Restauri di Aramengo con fondi della Soprintendenza piemontese. Un ultimo intervento di manutenzione straordinaria sulle opere non ancora restaurate è stato recentemente eseguito dal Centro Conservazione e Restauro “La Venaria Reale”.

Nelle opere del Crivellino prevalgono invece le grandi nature morte di pesci, ambientate all’aperto e arricchite da conchiglie, funghi, verdure e dettagli naturalistici. In Pesci all’aperto con cesto di verdure e mastello con rete e lumaca l’artista costruisce una composizione densa di elementi: pesci, conchiglie e verdure si dispongono accanto a una cesta rovesciata, mentre una piccola lumaca avanza sulla sommità del vimini. Sullo sfondo si apre un paesaggio marino attraversato da una luce crepuscolare. In Pesci all’aperto con conchiglie e funghi porcini e Pesci all’aperto con secchio di gamberi il tema della natura morta si intreccia con l’ambientazione boschiva e con una ricerca attenta agli effetti materici e luministici. Pavone con fagiani, anatre e altri volatili intorno ai fiori, infine, riprende le tipiche composizioni del Crivellone, in cui il pavone domina la scena con la coda dai riflessi verdi e oro, attorno al quale si dispongono diversi volatili in un equilibrio di movimenti e direzioni che ordina l’intera composizione.

Sala Principini

Nelle sale del Gabinetto di toeletta dell’Appartamento della Regina e nella sala successiva sono presentati 23 ritratti di una collezione curiosa ed eccezionale per tipologia: ritratti di bambini e infanti diretti discendenti della Casa Savoia o ad essa correlati. I ritratti sono un repertorio molto interessante per lo studio della moda e dell’iconografia fanciullesca tra XVII e XVIII secolo, dipinti di raffinata qualità pittorica, che nel tempo sono stati studiati ed esposti in molte occasioni singolarmente. Le opere hanno autori importanti come Francesco Cairo (pittore attivo alla corte sabauda tra il 1633 e il 1639), Maria Giovanna Battista Clementi detta “La Clementina” (1690-1761), Giuseppe Duprà (1703-1784), ritrattisti alla corte sabauda, e pittori francesi della cerchia di Nicolas de Largillière (1656-1746) e Pierre Gobert (1662-1744), autori dei ritratti dei principi di Lorena.

Viene presentato in allestimento permanente, dopo molti prestiti in Italia e all’estero, il grande ritratto di Francesco Giacinto e Carlo Emanuele II con racchetta da tennis, opera del 1636 riconducibile a Francesco Cairo. La nuova sala rappresenta inoltre due serie omogenee di ritratti. Da una parte i figli di Carlo Emanuele III di Savoia (1701-1773) avuti dalle prime due mogli, Anna Cristina del Palatinato-Sulzbach e Polissena d’Assia: il piccolo Vittorio Amedeo Teodoro (1723-1725), dipinto con la frusta e il cagnolino al guinzaglio, simboli maschili, sebbene vesta un ampio abito all’apparenza femminile, utilizzato per praticità nei primi anni di vita dei bambini; l’erede al trono, il futuro Vittorio Amedeo III, raffigurato in un ricco abito in seta e galloni argento mentre gioca con un uccellino; le tre sorelle, Eleonora (1728-1781), raffigurata con un abito con le bretelle che servivano come aiuto per i primi passi, Luisa Gabriella (1729-1767), dipinto firmato dalla pittrice di corte Giovanna Battista Clementi e datato 1733, e Felicita (1730-1801); il fratellino Emanuele Filiberto duca d’Aosta (1731-1735), con una bellissima veste blu e oro, la piuma azzurra sulla testa, indicante l’alto rango di secondo in linea di successione, e la mela simbolo maschile. Nella sala sono presenti tre ritratti di Vittorio Amedeo III, a circa 2 anni, a 6 anni, negli abiti di piccolo gentiluomo che regge un fucile da parata, e a 7 anni in veste da cerimonia e collare dell’Ordine della Santissima Annunziata e la croce dell'Ordine Mauriziano. Dall’altra parte la serie dei figli di Vittorio Amedeo III e di Maria Antonia Ferdinanda di Spagna, dipinti da Giuseppe Duprà: il futuro Carlo Emanuele IV (1751 –1819), all’età di circa 10 anni, posa da sovrano in marsina rossa e fusciacca azzurra, il suo successore Vittorio Emanuele I (1759-1824) in abito azzurro e manto di ermellino sullo sfondo e Carlo Felice in abito verde e oro (1765-1831). Presente anche il duca di Monferrato, Maurizio Giuseppe (1762-1799), con ricca veste rossa e un piccolo cane, che risulta essere un elemento iconografico ricorrente, presente in tutti i ritratti. Ai piedi di Carlo Felice, il cagnolino indossa un collare che riporta incisa la firma del pittore Duprà.

L’intera serie venne studiata per la prima volta in modo sistematico da Angela Griseri ed Elisabetta Ballaira insieme a Federico Zeri, dando alle stampe un piccolo catalogo nel 1995. Il progetto di allestimento delle sale è stato curato da Officina delle Idee, Diego Giachello. Realizzazione: Paschetto s.a.s. Ricerche storiche: Stefania De Blasi, storica dell’arte, Centro Conservazione e Restauro “La Venaria Reale”.

Il restauro del ritratto di Maria Ferdinanda

Il recente restauro del ritratto della regina Maria Antonia Ferdinanda di Savoia sostenuto dal Rotary Club Distretto 2031 rappresenta il primo recupero delle immagini delle dame di corte che affianca quello dei piccoli principi, ampliando il racconto della vita quotidiana e della rappresentazione della famiglia reale nella corte sabauda tra Sei e Settecento.

L’intervento restituisce visibilità a una figura femminile legata alla stagione delle grandi trasformazioni della corte torinese. Figlia di Filippo V re di Spagna e di Isabella Farnese, Maria Antonia Ferdinanda di Borbone-Spagna sposò nel 1750 il principe Vittorio Amedeo, futuro Vittorio Amedeo III, entrando a far parte della corte sabauda in una fase di profondo rinnovamento politico e culturale. Regina di Sardegna dal 1773 al 1796, soggiornò a lungo nei mesi estivi alla Palazzina di Caccia di Stupinigi, animandola con feste e battute di caccia.