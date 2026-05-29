Alla Torino Future Week, Google e Adobe mostrano alle PMI come integrare l'IA nei processi aziendali

Il contesto è ormai chiaro: l'adozione dell'intelligenza artificiale nelle piccole e medie imprese italiane cresce in modo disomogeneo, con un divario crescente tra chi ha già integrato soluzioni AI nei propri flussi di lavoro e chi ne rimane ai margini. È in questo scenario che si colloca "L'impresa aumentata", l'iniziativa promossa da Cdo Piemonte e Rekordata nell'ambito della tappa torinese del Google AI Roadshow e della Torino Future Week del 26 maggio.

Felice Vai, presidente di Cdo Piemonte, ha sottolineato il valore strategico dell'iniziativa: “Oggi vogliamo aiutare le imprese a comprendere cosa significhi iniziare davvero a mettere a terra gli strumenti dell'intelligenza artificiale, o meglio ancora un ecosistema e un modo di guardare all'azienda orientati e guidati dall'AI. Essere inseriti in un contesto più ampio come la Torino Future Week, con le contaminazioni che questa settimana porta in città, rappresenta per noi un'occasione privilegiata e siamo onorati di poter dare il nostro contributo”.

L'evento ha affrontato con approccio pragmatico tre aree critiche per la competitività delle PMI: ottimizzazione dei processi produttivi, collaborazione strutturata tra team distribuiti e produzione di contenuti digitali ad alto impatto.

I lavori si sono aperti con l'intervento di Paolo Montemurro (Digital Transformation Manager, Rekordata) sull'ecosistema Google Workspace, seguito da Ginevra Maiocchi (SMB Partner Sales Manager Italy, Turkiye and Israel, Google Cloud) con un approfondimento su Google workspace, Gemini Enterprise, NotebookLM, AI Studio, Gemme, Nano banana e tanto altro.

Paolo Montemurro ha spiegato: “L'evento di oggi per Rekordata è importante perché il nostro obiettivo è comunicare a tutte le aziende, in particolare alle piccole e medie imprese, come l'intelligenza artificiale possa davvero rappresentare un differenziale significativo in termini di produttività e quindi di business. Per noi innovazione significa credere che la tecnologia, e tutto l'ecosistema che le ruota attorno, debba diventare un metodo integrato all'interno dell'azienda”.

Diego Sala, Responsabile della partnership che Cdo Nazionale ha avviato con i partner dell’evento, ha illustrato il modello del Cdo Innovation Hub basato sul fatto che l’intelligenza artificiale deve sempre incontrare l’intelligenza relazionale.

“Le demo di oggi mostrano in modo concreto cosa possono offrire Google e Adobe, ma il vero passaggio decisivo è inserirle dentro un'organizzazione”, ha osservato Diego Sala. “Questa iniziativa aiuta le imprese a capire quale percorso possono intraprendere nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. Tutti conoscono questi strumenti, ma sono ancora pochissimi quelli che li usano davvero a fondo e ancor meno quelli che riescono a integrarli nella propria struttura. Come Cdo stiamo cercando di accompagnare le imprese proprio in questo passaggio.”

Paolo Motta (Channel Manager Italy & Iberica, Adobe) e Lorenzo Colloreta (Adobe Guru) hanno rispettivamente presentato e poi condotto le dimostrazioni applicate degli strumenti creativi (Acrobat studio, Pdf Spaces, Firefly models tra gli altri).

A concludere, i casi di studio aziendali presentati da Matteo Noussan (BDM, Autoalpina) e Michele Pastrello (Co-founder, Datapartners) per trasferire esperienze concrete e soluzioni che non sono riservate solo alle grandi corporate ma già accessibili e applicate nelle PMI.

L'evento si inserisce nel percorso strutturato di Cdo Piemonte nell’accompagnare le PMI e le organizzazioni nella trasformazione digitale e nell’adozione dell’AI. Rekordata, partner certificato di Google e Adobe, è il system integrator che traduce queste piattaforme in soluzioni operative per il tessuto imprenditoriale locale.

Grazie anche al contributo della Camera di Commercio di Torino nel quadro del progetto LABORA, alle convenzioni strette a livello nazionale, alla formazione che è non solo necessaria ma deve essere costante, Cdo continua ad essere al fianco degli imprenditori per prepararli ad affrontare ogni giorno le sfide del mercato.

Il messaggio è chiaro: non si può più aspettare o provare, è tempo di formarsi e confrontarsi per sperimentare e fare.

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Cdo Piemonte — www.cdopiemonte.it | Rekordata — www.rekordata.it