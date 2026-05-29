Arredare gli uffici: errori da non fare e consigli per un ambiente bello e funzionale

Passiamo circa 8 ore al giorno all’interno degli ambienti di lavoro ed è importante che lo spazio sia bello e funzionale ma soprattutto confortevole. Ecco perché le tendenze design parlano sempre più spesso di come il decor e il giusto posizionamento degli arredi possano fare la differenza.

Gli arredi uffici non possono essere scelti d’impulso o di fretta o il rischio è che gli ambienti non funzionino, alimentino disagio, dispersione, rumore e tutto ciò si rifletta sulla qualità del lavoro.

Il progetto e l’approccio di esperti del settore come Ufficio Contract risponde a queste esigenze. Il loro metodo è un punto di riferimento per la progettazione di uffici e spazi di lavoro; con il loro team seguono i clienti dalla fase iniziale di progettazione alla consegna chiavi in mano coordinando ogni aspetto del processo.

Ma quali sono gli errori da non fare quando si progetta un ufficio? Ecco quelli più eclatanti da evitare.

Saltare la fase di progettazione

Comprare prima e pensare dopo è probabilmente il problema più comune. Si acquistano scrivanie, armadi, sedute e poi si cerca di incastrarli in un ambiente che non è stato pensato per contenerli.

La progettazione non è una fase opzionale: è il momento in cui si decide come lo spazio dovrà funzionare, chi lo userà e in che modo. Quante persone lavorano in contemporanea? Ci sono riunioni frequenti? Servono aree riservate o un open space?

Un buon progettista non vende arredi: analizza, ascolta, propone soluzioni che nascono dallo spazio reale e dal modo in cui le persone ci vivono dentro.

La potenza dell’illuminazione

Difficile esagerare sull'importanza dell'illuminazione negli spazi di lavoro. Le luci fredde e dirette possono stancare gli occhi dopo poche ore mentre quelle troppo calde risultano così accoglienti da creare sonnolenza… eppure in molti spazi si installa un’unica fonte luminosa senza pensare alle conseguenze.

La realtà è che un ufficio ben progettato dovrebbe avere livelli di illuminazione differenziati: luce di lavoro sulle postazioni, luce d'atmosfera nelle aree comuni, luce naturale sfruttata al massimo con la giusta disposizione degli arredi. Le scrivanie non dovrebbero essere posizionate con la finestra di fronte o alle spalle, ma lateralmente.

Il problema acustico

Negli open space moderni, l'acustica è diventata una delle principali fonti di stress lavorativo. Il rumore di fondo di venti persone che parlano, telefonano, digitano sommato ai riverberi di superfici può rendere una giornata di lavoro estenuante.

Eppure, nei preventivi per l'arredamento, le soluzioni fonoassorbenti sono tra le prime voci a saltare. Pannelli acustici, soffitti trattati, pavimenti in materiali morbidi, separé con imbottitura: esistono prodotti che assolvono questa funzione senza compromettere l'estetica. Anzi, spesso la arricchiscono. Progettando l’arredo ufficio su misura si dovrebbero includere valutazioni di questo tipo.

Decor e identità visiva

E le tendenze vere e proprie? Non puntiamo solo sul minimalismo, serve personalità. Per ottenerla possiamo usare stampe, piante, colori in palette e oggetti che possano fare da fil rouge per tutte le stanze. L’importante è non esagerare, non sovraccaricare ed evitare l’affollamento negli spazi.

Seguendo questi consigli ed evitando gli errori di cui abbiamo parlato arredare un ufficio senza sbagli sarà molto più facile.









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