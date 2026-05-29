Turismo Torino e Provincia, approvato il bilancio 2025

Maurizio Vitale, Presidente di Turismo Torino e Provincia: “Sono stati anni di intenso lavoro che ci hanno condotto al pieno raggiungimento degli obiettivi strategici prefissati: ri-efficientare l’Ente, stimolandone le risorse interne con particolare attenzione al bilancio di esercizio, la società nel 2025 ha mantenuto un virtuoso equilibrio di bilancio il cui valore di produzione è cresciuto dell’8% rispetto l'esercizio precedente e ha raggiunto la dimensione più significativa degli ultimi 14 anni se si esclude il ricavo di entità eccezionale dell’esercizio precedente; riaccendere una frequente interlocuzione con gli stakeholder e le istituzioni; riattivare la presenza sui territori con l’individuazione di referenti territoriali dedicati, rivendicando la qualità delle numerose azioni di progettazione e di attuazione. A questo si è affiancato il piano di digitalizzazione, che ha permesso l’implementazione di tre processi strategici: la gestione delle risorse umane, la gestione degli acquisti e la gestione informatica”. Con questa premessa, si è tenuta oggi, venerdì 29 maggio, alla presenza dell’86% degli aventi diritto, la 40ª Assemblea dei Soci di Turismo Torino e Provincia presieduta dal Presidente Maurizio Vitale. L’ATL annovera complessivamente 77 soci, tra enti pubblici e soggetti privati, e opera su un territorio che comprende 312 Comuni.

Nel corso dell’assemblea è stato approvato il Bilancio Consuntivo al 31.12.2025 ed è stata evidenziata la straordinaria operazione di aumento di capitale alla quale ha aderito la Regione Piemonte con la sottoscrizione di 320 quote e, nel contempo, è stato espresso il bisogno di un sostegno concreto da parte di ciascun Socio affinché l’organizzazione possa crescere, affrontare nuove sfide e cogliere opportunità strategiche.

Si è proseguito descrivendo le 5 mission statutarie sulle quali l’ATL ha intensamente lavorato.

MARKETING E PROMOZIONE

Circa 40 eventi promozionali in Italia e all’estero tra fiere e workshop, 27 gli operatori qualificati aderenti al Registro Operatori Incoming, oltre 600 le agenzie di viaggio, tour operator, OTA e CRAL che programmano la destinazione; circa 100 i giornalisti della carta stampata, on line e digitali ospitati annualmente e 27 le guide turistiche nazionali ed estere aggiornate. Dal 2024 un nuovo portale turismotorino.org (oltre 500k utenti / oltre 2.600.000 visualizzazioni di pagina), un nuovo database da 200k contatti con CRM Salesforce, 275k follower sui nostri social Facebook, Instagram, Linkedin, Tik Tok, YouTube, l’apertura del canale ufficiale WhatsApp e di un nuovo sistema di prenotazione eventi.

ACCOGLIENZA

Oltre 1,2 milioni di visitatori accolti, evase oltre 3.200.000 di informazioni turistiche, con un incremento medio del 19%; il Contact Centre ha risposto ha circa 120.000 telefonate e inviato 24.600 email, con un incremento medio del 16%. Gli uffici turistici sono passati da 13 a 16. Vendite di prodotti e servizi per 5,6 milioni€ (+44%), introdotto Satispay come ulteriore metodo di pagamento e attivata la biglietteria Trenitalia. Oltre 300k Torino+Piemonte Card vendute per un fatturato di 11 milioni oltre 6.600 persone con i vari Welcome Tour® a Torino e in provincia; 4.700 le Merende Reali® servite, circa 2.500 persone hanno preso parte alle visite di impresa Made in Torino. Nuovi prodotti lanciati: Extra Vermouth, 7.500 richieste, Mangèbin che conta circa 70 ristoranti in Torino e provincia in sinergia con la CCIAA, cicloturismo UpSlowTour su incarico dell’Unione Montana del Pinerolese, Via Francigena for All, “Torino. Dire, fare, vedere design. Una Città Creativa UNESCO” e “Residenze Reali Sabaude: un territorio da Re”.

OSSERVATORIO – DATA ANALYSIS

200k questionari analizzati, monitoraggio flussi utilizzando anche piattaforme come Vodafone Analytics e Lighthouse.

FORMAZIONE

Siamo stati partner attivo in oltre 250 tra progetti ed eventi del territorio, oltre 200 le ore di formazione erogate annualmente. Alcuni dei progetti seguiti: organizzazione a Torino dell’evento City DNA Summer School e partecipazione in occasione di conferenze internazionali di City DNA (Bologna, Bruges, Budapest, Helsinki) e realizzazione di 25 edizioni del “City Monitor”, report quadrimestrale che analizza le previsioni di andamento turistico delle destinazioni europee.

CONVENTION BUREAU

82 congressi acquisiti, 49.440 partecipanti, 59 milioni € di ricaduta economica. Tra i congressi più importanti: 30^ Convention Annuale MPI Italia, EACR - Annual Congress of the European Association for Cancer Research, Wordcamp Europe, 108° Congresso Mondiale di Esperanto, FISM - World Championship of Magic, World Summit on Accesible Tourism. 479 richieste gestite, ricevute da agenzie e aziende, 60 i servizi desk di informazione turistica allestiti e presidiati in sede di congresso, 76 i partner iscritti al Registro Operatori Congressuali. Molteplici i progetti: Torino per i tuoi eventi, pacchetto di benefit economici e agevolazioni per acquisire congressi e convention, in collaborazione con Camera di commercio; la nuova Torino+Piemonte Congress Card, il pass turistico, riservato ai partecipanti a congressi e meeting e ai loro accompagnatori; l’accordo con l’Università di Torino per valorizzare l’ambito congressuale della città, Italy at Hand, Torino, Turismo wedding.

Turismo Torino e Provincia si è inoltre occupata della gestione operativa di grandi eventi (Nitto ATP Finals, CioccolaTò, Eurovision Song Contest ANCI) e ha fornito supporto operativo a eventi nazionali ed internazionali (All Enduro, Audi Fisi Ski World Cup, Coppa del Mondo di Canoa, Festival Internazionale dell’Economia, Fisu World Winter Games, FrecciaRossa Final Eight, Giro d’Italia, Italian Tech Week, Kappa FutureFestival, Salone Internazionale del Libro, Special Olympics, Storico Carnevale di Ivrea, Terra Madre, Tour de France).

I PROSSIMI OBIETTIVI?

"Tourism New Deal": consolidare la governance, allargare la partecipazione degli stakeholder e attuare il piano strategico "Il racconto di Torino – The Torino Tale" grazie alla partecipazione al progetto VivaCity lanciato dalla rete internazionale City Destinations Alliance con un obiettivo chiaro — non solo più turisti, ma un turismo che generi valore duraturo per il territorio e le comunità.