Pecetto propone la 111esima festa delle ciliegie e Villar Dora risponde con 'Ciliegiamo'

Conosciuto come “Il paese delle ciliegie”, Pecetto Torinese propone domenica 7 giugno la 111ª edizione della Festa dedicata al prelibato frutto che segna il dolce passaggio dalla primavera all’estate. La manifestazione, preceduta da eventi in tema e patrocinata dalla Città metropolitana di Torino, racconta con orgoglio la storia di una collina ricca di cultura e tradizioni che avviò la promozione del suo prodotto tipico durante l’Esposizione Internazionale del 1911 a Torino, per poi rinnovare il suo valore nel 2001 con il riconoscimento di Prodotto Agroalimentare Tradizionale e l’inclusione nel Paniere dei prodotti tipici della Provincia di Torino.

Dal 1983 la FACOLT-Frutticoltori Associati Collina Torinese ha portato avanti una serie di iniziative di sperimentazione cerasicola, distribuzione e valorizzazione della qualità del prodotto che i visitatori trovano sulle bancarelle della Festa e in tutti i mercati. Le associazioni pecettesi, la Pro Loco e il Comune rilanciano con la Festa un messaggio turistico e culturale che spazia dal gusto e dai profumi intensi del frutto fresco o conservato sotto alcool (famosi i Graffioni sotto spirito) alla versatilità del suo impiego per confetture, sciroppi, liquori e distillati.

A precedere la Festa delle Ciliegie sono iniziative che spaziano dalla Festa della Birra di venerdì 29 e sabato 30 maggio al Concerto delle Ciliegie di venerdì 5 giugno alle 21 in piazza Roma, con la banda musicale di Novalesa e la banda “La Ceresera” di Pecetto. La tradizionale Cena in Rosso in piazza Roma è in programma venerdì 5 alle 20 , con il cibo e le bevande acquistati in paese o portati da casa, con prenotazione obbligatoria alla Pro Loco. Ad accompagnare in allegria la serata, la musica e l’investitura della Bela Ceresera e di Munsù Grafiun. La giornata della Festa proporrà l’inaugurazione ufficiale alle 11,30, la mostra-concorso pomologica dedicata alle diverse cultivar della Ciliegia di Pecetto, il mercato dei prodotti agricoli locali, l’esposizione dei lavori prodotti dai laboratori promossi dalle scuole pecettesi. Alle 16 si terranno le premiazioni dei produttori di ciliegie e dei confezionatori di cestelli artistici.

Le ciliegie sono protagoniste nella prima settimana di giugno anche nella bassa Valle di Susa, a Villar Dora , dove la festa si chiama “CiliegiAMO” ed inizia giovedì 4 alle 18 con l’inaugurazione della mostra collettiva d’arte “Rosso Ciliegia” nella sede del coworking BeMeWe di via Almese 17. La manifestazione è patrocinata e sostenuta dalla Città metropolitana di Torino nell’ambito del bando per i piccoli Comuni finalizzato alla promozione delle realtà locali. Sono in programma una mostra mercato dedicata ai prodotti e alle attività locali e appuntamenti pensati per tutte le età: esposizioni artistiche e fotografiche, convegni, passeggiate tra i ciliegi, momenti dedicati alla memoria della tradizione agricola, attività sportive, laboratori, musica, arte, artigianato e naturalmente tanti sapori legati alla ciliegia. Venerdì 5 giugno alle 16 al centro sociale di via Pelissere si apre il percorso espositivo. A seguire, nell’ambito del convegno “La ciliegia a Villar Dora ieri e oggi”, si proietta un video sulla coltura tradizionale locale, si tiene una relazione storica e si raccolgono le testimonianze del passato. Alle 18,30 il momento musicale è intitolato "La ciliegia diventa musica" ed è seguito da una relazione scientifica e dall’aperitivo a cura della Pro Loco.