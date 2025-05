Trasportavano e vendevano merce senza permesso: maxi sanzione per due autobus

Operazione congiunta della Polizia Locale di Torino: venerdì 23 maggio, nei pressi dell’ex palazzetto di corso Ferrara, due autobus privati provenienti dalla Moldavia sono stati fermati e sanzionati per un totale di oltre 18mila euro.

Durante i controlli, gli agenti dei reparti “Sicurezza stradale integrata”, “Radiomobile” e “Polizia commerciale” hanno accertato che i mezzi trasportavano merci su una tratta internazionale senza avere le necessarie autorizzazioni previste dalla legge 298/74, che regola il trasporto internazionale in base agli accordi tra Italia e Moldavia. Una violazione che è costata 4.130 euro di multa per ciascun autobus, da pagare immediatamente come previsto per i veicoli stranieri, oltre al fermo amministrativo di tre mesi.

Ma non è tutto. I conducenti avevano allestito nelle vicinanze alcuni banchi di vendita con bilancia, tavolini, ombrelloni e prodotti di vario tipo: vino, birra, frutta e verdura. Per questo sono scattate ulteriori sanzioni da 5.164 euro ciascuna per vendita ambulante non autorizzata. La Polizia ha inoltre sequestrato tutta la merce e le attrezzature utilizzate per l’attività commerciale abusiva.