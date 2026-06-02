Il mito del Toro rivive al Filadelfia con i campioni del passato e gli artisti

Lo storico prato dello Stadio Filadelfia si appresta a ospitare un appuntamento speciale che unisce lo sport, la memoria storica e l'intrattenimento. Sabato 6 giugno, con fischio d'inizio fissato alle ore 19.30, una selezione di ex calciatori granata e numerosi volti del mondo dell'arte e dello spettacolo si sfideranno in una partita evento finalizzata a sostenere il Museo del Grande Torino.

L'incontro agonistico promette di regalare forti emozioni al pubblico presente, richiamando sugli spalti i sostenitori desiderosi di rivedere in azione i campioni che hanno fatto la storia del club. Per il secondo anno consecutivo, sul terreno di gioco ci sarà anche Vincenzo Torelli, autore, compositore e capitano della Nazionale Calcio Spettacolo, che indosserà la maglia numero 61.

"Non vedo l'ora di condividere questa giornata con amici e miti granata, tra cui Martin Vasquez. Sarà fantastico rivedere le tribune piene e fare parte di questo bellissimo evento", ha dichiarato Torelli, sottolineando l'entusiasmo nel calcare un campo così prestigioso a fianco di leggende del calcio come l'ex centrocampista messicano Rafael Martín Vázquez. Per i tifosi sarà un'occasione per fare un tuffo nel passato, applaudendo le giocate e i gol di chi ha vestito i colori della squadra e ha fatto sognare intere generazioni.

L'impegno sportivo e sociale del cantautore non si esaurirà sul campo torinese. Sabato 13 giugno Torelli sarà nuovamente protagonista, questa volta allo Stadio Torta di Giaveno, per un match di beneficenza organizzato dalla Nazionale Calcio Spettacolo. I proventi di questa seconda manifestazione saranno devoluti a favore dell'Associazione La Tazza Blu e della Fondazione Crescere Insieme.

"Quando la passione per il calcio si unisce al divertimento ed alla solidarietà tutto diventa magico e mi permette di tornare un po' bambino", ha concluso il musicista, evidenziando il profondo valore solidale che muove queste iniziative.