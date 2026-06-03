"Basta terroni a Torino": giovane siciliano picchiato da sconosciuto a poca distanza dal Campus Einaudi

Si è sentito insultare per strada, per le sue origini meridionali. Una cosa talmente anacronistica che, sulle prime, deve aver addirittura pensato a uno scherzo. Ma l'effetto - purtroppo - è stato molto serio: si trovava poco distante dal Campus dell'Università di Torino, il ragazzo di 26 anni originario di Agrigento che è sato aggredito e picchiato.



Insulti e botte talmente violente da avergli causato una doppia frattura alla mandibola. Era la notte di domenica 24 maggio e l'uomo ha presentato querela presso i carabinieri di Oltre Dora. Secondo le prime ricostruzioni, era in compagnia di un'amica quando - in via Catania - è stato avvicinato da alcuni sconosciuti e, in men che non si dica, dalle parole sono passati agli insulti e poi alla violenza.



Subito soccorso, il ragazzo è stato poi affidato alle cure del 118, mentre sul posto sono arrivati i carabinieri per ricostruire cause, dinamica e raccogliere le testimonianze di chi poteva aver visto o sentito qualcosa.