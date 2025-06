Tabelloni orari fuori uso e biglietteria al buio: disagi a Porta Susa

Ancora disagi per chi si sposta in treno, soprattutto per andare a Milano. Questa mattina alla stazione di Torino Porta Susa i tabelloni delle informazioni sui treni erano tutti spenti, il bar e i Frecciaclub chiusi, la biglietteria al buio, le scale mobili in manutenzione.

"Nessun cartello che ne spiegasse il motivo: l’ennesimo insopportabile disagio seriale” denuncia la Vicepresidente della Commissione Trasporti Nadia Conticelli. L'ultimo problema in ordine di tempo la scorsa settimana, quando si è registrato un guasto tecnico tra Torino Porta Susa e Rebaudengo Fossata.

“Le criticità e i disservizi sui collegamenti Torino–Milano e sulla rete SFM continuano a rappresentare un grave problema per pendolari, studenti e cittadini" chiarisce la dem, che sul punto ha presentato un'interrogazione.

La prossima settimana è prevista l'audizione a Palazzo Lascaris di Ferrovie e RFI: “La Regione Piemonte ha già annunciato investimenti di 75 milioni di euro per il potenziamento infrastrutturale sulla linea Torino-Milano, ma i tempi e le modalità di intervento devono essere accelerati e garantiti” conclude Conticelli.