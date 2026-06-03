Giaveno, dopo le segnalazioni dei residenti in manette un minorenne che spacciava droga

La Polizia locale di Giaveno ha eseguito la scorsa settimana un’importante operazione contro lo spaccio di sostanze stupefacenti, arrestando un minorenne. A seguito di alcune segnalazioni giunte al Comando, gli agenti avevano iniziato un’attività di indagine con specifici servizi di osservazione in borghese. L’attività aveva portato a individuare un soggetto non ancora maggiorenne e la sua abitazione come luogo di compravendita.

Venerdì 29 maggio, a seguito di attività mirata, si è potuto accertare lo spaccio di sostanze stupefacenti ed è scattato l'intervento in flagranza di reato recuperando la sostanza stupefacente appena ceduta e quella ancora detenuta.

Dalla successiva perquisizione domiciliare sono stati trovati e sequestrati 40 dosi di sostanza stupefacente MDMA/ecstasy e 85 grammi di hashish.

"Desidero innanzitutto ringraziare il Comandante Gianni Franchino e tutti gli agenti della Polizia Locale per il lavoro svolto e per l’impegno quotidiano a tutela della nostra comunità – commenta il Sindaco Stefano Olocco – Questa operazione dimostra l’attenzione costante che viene dedicata al territorio, ma come Sindaco non posso nascondere il profondo rammarico nel constatare come, nonostante le numerose attività di prevenzione, sensibilizzazione e informazione promosse anche nelle scuole, vi siano ancora giovani che fanno uso di sostanze stupefacenti e, in alcuni casi, arrivano persino a spacciarle. Si tratta di comportamenti che mettono seriamente a rischio la salute, il futuro e il percorso di crescita dei nostri ragazzi. Per questo è fondamentale continuare a investire nell’educazione, nella prevenzione e nella collaborazione tra istituzioni, famiglie e scuola, affinché il contrasto a questi fenomeni non sia soltanto repressivo, ma soprattutto culturale e formativo".