Tenta di strangolare e soffocare la moglie, durante una lite: arrestato

Al culmine di una lite famigliare le ha messo le mani al collo per strangolarla e poi ha provato a soffocarla con un cuscino. Lei però è riuscita a fuggire e chiamare i carabinieri. I militari della caserma di None sono intervenuti tempestivamente, arrestando l’uomo.

Il fatto è successo ieri sera, verso le 20,30 a Volvera. Protagonista della vicenda un 51enne incensurato. Ad aiutare la donna a fuggire dal suo aggressore è stata sua madre, che conviveva con la coppia. Trasportata all’ospedale di Orbassano, è stata ricoverata in osservazione, ma non è in pericolo di vita.

Il marito è stato arrestato per tentato omicidio aggravato e maltrattamenti in famiglia. L’episodio di ieri, infatti, sarebbe solo l’ultimo di una lunga serie, mai denunciata. Condotto in carcere al ‘Lorusso e Cotugno’ di Torino, per l’accaduto è stato attivato il ‘Codice rosso’, che prevede una procedura d’urgenza per i reati di violenza contro famigliari e conviventi.