Si alza il sipario su Suoni dal Monviso

Conto alla rovescia per il Festival Suoni dal Monviso, la stagione musicale che si svolge nelle vallate saluzzesi attorno al Monviso con l’organizzazione dell’Associazione di promozione sociale I Polifonici del Marchesato.

Fedele alla sua eredità, anche nel 2026 Suoni dal Monviso propone un programma capace di coniugare grandi nomi del panorama musicale ed eccellenze locali, con una rinnovata attenzione alla sostenibilità ambientale, all’accessibilità degli eventi e al coinvolgimento delle comunità, in particolare i più giovani.

Il sipario si alzerà sabato 20 giugno quando, alle 21, in piazza Gazelli a Rossana sarà di scena la Band Yellow Project del Conservatorio Ghedini di Cuneo. Nelle giornate dedicate alla festa della musica e nel solstizio d’estate, Suoni dal Monviso proporrà una serata dedicata alla musica pop e jazz, con una band formata dalle giovani eccellenze dell’Università della musica di Cuneo.

<figure class="image"> </figure>Domenica 28 giugno, invece, sarà la volta dell’ Orchestra Giovanile dell’Arsenale della Pace del Sermig – Laboratorio del Suono di Torino, che si esibirà alle 17 in piazza Paire a Bagnolo Piemonte. 70 elementi per un programma esplosivo, che vedrà, altresì, la partecipazione del coro dei Polifonici del Marchesato.

<figure class="image"> </figure>E poi, uno dei momenti clou di questa stagione, ovvero il concerto della 31enne cantautrice e polistrumentista Francesca Michielin, in programma alle Losasse di Paesana domenica 5 luglio (ore 15.30), nella stessa arena che 2 anni fa ospitò Diodato.

<figure class="image"> </figure>Molto apprezzata dalla critica per la sua autenticità, espressività vocale e capacità interpretativa, la Michielin è considerata tra le migliori interpreti del pop italiano attuale.

Sulla scia del successo del suo primo live all’Arena di Verona, che a ottobre2025 ha registrato oltre 10.000 presenze, nell’estate 2026 Francesca Michielin propone: “Strega comanda”, il nuovo tour che la vedrà protagonista da nord a sud, tra litorali e alta quota, in alcune delle location più suggestive d’Italia.

In questo contesto si inserisce l’evento di Suoni dal Monviso, nel quale la Michielin si presenterà in trio per regalare i suoi ultimi lavori, in particolare l’EP “Anime”, e i successi che l’hanno resa celebre: Distratto, L’amore esiste, Nessun grado di separazione (canzone con la quale si è classificata al 2° posto al Festival di Sanremo nel 2016), Un cuore in due, Chiamami per nome (2ª a Sanremo 2021) e Fango in Paradiso (presentato a Sanremo 2025).

Le prevendite sono disponibili sul canale: https://www.ticketone.it/

Ulteriori info sul sito https://www.suonidalmonviso.it/ ; via e-mail all’indirizzo info@suonidalmonviso.it o ai numeri di telefono: 349.3282223 - 349.3362980

Organizzatore: Associazione di Promozione Sociale I Polifonici del Marchesato

info@suonidalmonviso.it – Tel. 349.3282223 - 349.3362980 – www.suonidalmonviso.it