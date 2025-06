"Noi vogliamo votare per la sanità pubblica": a Torino la marcia per chiedere il referendum [FOTO e VIDEO]

"Votiamo per la sanità pubblica" È questo lo slogan delle centinaia di piemontesi che questa mattina si sono messi in marcia, da piazza Solferino a via Alfieri a Torino, per chiedere a Palazzo Lascaris di poter votare il referendum regionale sulla sanità, che abroghi la legge del 2012 sulle sperimentazioni gestionali.