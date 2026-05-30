Tinsil”One” rivoluziona il tuo stile: ad Albenga migliaia di capi firmati per uomo e donna senza limiti di taglia

Dimostrare che la moda, quella vera, elegante e di lusso, non ha taglia. È questa la scommessa vinta da Tinsil”One”, una delle pochissime realtà in Italia – e senza dubbio la più assortita – specializzata nell’abbigliamento uomo e donna per taglie forti e conformate. Un'avventura imprenditoriale nata con un obiettivo chiaro: permettere a chiunque di vestire in modo giovane, alla moda o classico, senza dover scendere a compromessi sulla qualità.

Dopo anni di duro lavoro e dedizione assoluta, oggi Tinsil”One” è un punto di riferimento nazionale. Chi arriva nel punto vendita di Albenga resta letteralmente abbagliato: una scelta impressionante tra migliaia di capi esposti, i colori del momento e un servizio clienti che fa della serietà e della professionalità il proprio marchio di fabbrica.

I grandi marchi del Made in Italy per le taglie comode

A decretare il successo dell'azienda è la fitta rete di partner e fornitori ufficiali. Tra questi spicca Valentino, che propone un total look straordinario: dai jeans ai pantaloni, passando per camicie, abiti, giacche e cappotti. Il tutto realizzato con i tessuti che hanno fatto la storia dell'alta moda mondiale, come Loro Piana, Cerruti, Ermenegildo Zegna, Piacenza, Lessona, Angelico, Reda e Duca Visconti di Modrone.

I leader del mercato italiano seguono costantemente l'evoluzione di Tinsil”One”, garantendo collezioni stagionali sempre aggiornate, collezioni flash e riassortimenti record in 48 ore. Una politica che permette di accontentare anche i clienti più esigenti con prodotti unici ed esclusivi.

La novità: da gennaio spazio anche alle taglie regolari

La filosofia di Tinsil”One” è quella di non fermarsi mai. Proprio per questo, per rispondere alle tantissime richieste e completare l'offerta, a gennaio 2026 è stato inaugurato un nuovo reparto interamente dedicato alle taglie regolari. Oggi il negozio è davvero la risposta definitiva per le esigenze di tutta la famiglia.

"Vogliamo ringraziare di cuore i nostri clienti – spiegano i titolari di Tinsil”One” – che da oltre vent'anni continuano a dimostrarci fiducia e fedeltà, permettendoci di crescere ogni giorno".

Info Utili e Contatti

Per scoprire le nuove collezioni e farsi guidare dagli esperti di stile, il punto vendita vi aspetta ad Albenga con i seguenti orari:

Indirizzo: Via dei Mille 165, 17031 Albenga (SV)

Telefono: 392 7881914

Orari dal lunedì al sabato: 09:30 - 12:30 | 15:30 - 20:00

Orari domenica: 10:00 - 12:00 | 16:00 - 19:30