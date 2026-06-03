Croce Bianca Orbassano: Luigi Negroni confermato presidente fino al 2030

Luigi Negroni è stato riconfermato presidente della Croce Bianca Orbassano per il quadriennio 2026-2030. La nomina è avvenuta nel corso della prima riunione del nuovo Consiglio direttivo, eletto dall’assemblea dei soci lo scorso 16 maggio e insediatosi il 27 maggio.

La riconferma di Luigi Negroni rappresenta un segnale di continuità per l’associazione di volontariato aderente ad Anpas (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze), che dal 1980 opera al servizio della comunità distinguendosi per l’attenzione all’innovazione organizzativa e alla qualità dei servizi offerti.

Negli ultimi anni la Croce Bianca Orbassano ha affrontato con successo le sfide poste dall’evoluzione del Terzo Settore, completando tutti gli adempimenti previsti dal codice etico e dalla riforma del volontariato e ottenendo il rinnovo della certificazione di qualità Iso 9001 per le seguenti attività: progettazione ed erogazione di viaggi ordinari interospedalieri, trasporto bambini, anziani e trasporti sociali; erogazione servizi di trasporto privati e consegna farmaci a domicilio.

«Ringrazio il Consiglio direttivo e tutti i soci per la fiducia che hanno voluto rinnovarmi – commenta il presidente Luigi Negroni – Questo incarico rappresenta una grande responsabilità che intendo condividere con tutti i volontari, i dipendenti e i dirigenti della nostra associazione. La Croce Bianca Orbassano è una realtà solida e dinamica, capace di coniugare professionalità, innovazione e spirito di servizio. Continueremo a lavorare per garantire risposte sempre più efficaci ai bisogni del territorio, investendo nella formazione, nella qualità dei servizi e nella valorizzazione del volontariato».

Vincenzo Sciortino, presidente di Anpas Piemonte: «Il volontariato non vive di incarichi, ma di fiducia. E quando una comunità rinnova la propria fiducia in chi la guida significa che riconosce valore a un percorso condiviso. La riconferma di Luigi Negroni è il segno di una Croce Bianca Orbassano che continua a essere protagonista del proprio territorio, forte delle proprie radici ma pronta a costruire il futuro. A lui, al Consiglio direttivo e a tutti i volontari va il ringraziamento di Anpas Piemonte per l'esempio quotidiano di servizio, competenza e vicinanza alle persone».

Il nuovo Consiglio direttivo è composto da 13 membri. Oltre al presidente Luigi Negroni, ne fanno parte Antonino Grande, vicepresidente; Caterina Eva Bosio, segretaria generale; Emilia Giugliano, direttrice amministrativa; Lorenzo Badami, direttore dei servizi; Marco Grechi, direttore dell’autoparco; Guido Bussone, direttore sanitario, insieme agli altri consiglieri eletti dall’assemblea dei soci.

La Croce Bianca Orbassano può contare sull’impegno di 275 volontari, di cui 124 donne, e di 15 dipendenti. Grazie al loro lavoro vengono svolti ogni anno oltre 12.000 servizi tra emergenza-urgenza 118, trasporti sociosanitari e assistenze a eventi e manifestazioni, con una percorrenza complessiva di circa 317.000 chilometri.

L’associazione fa parte della rete Anpas Piemonte, che rappresenta 81 associazioni di volontariato e 17 sezioni distaccate, con oltre 11.000 volontari, più di 5.000 soci e 796 dipendenti. Con una flotta composta da 469 autoambulanze, 274 mezzi per il trasporto di persone con disabilità, 248 automezzi per il trasporto persone e la protezione civile e due imbarcazioni, Le associazioni Anpas del Piemonte effettuano annualmente oltre 602.000 servizi, di cui più di 207.000 in emergenza-urgenza 118, percorrendo complessivamente oltre 20 milioni di chilometri.