Teatro e Crisi climatica: a Spazio Bac la rassegna "Territori Sociali / Focus Ambiente"

Dal 6 all'8 giugno, lo Spazio BAC si trasforma in un laboratorio teatrale a cielo aperto con Territori Sociali / Focus Ambiente, la nuova rassegna firmata Dispari Teatro che anticipa la stagione 2025/2026. Un weekend di spettacoli che unisce poesia, comicità e divulgazione per parlare – senza retorica – di ambiente, crisi climatica e nuovi modi di abitare il mondo.

Teatro e cambiamento: una sfida condivisa

Tre spettacoli, tre linguaggi diversi, un'unica missione: mettere in scena l'urgenza ecologica con occhi nuovi, coinvolgendo adulti, bambini e famiglie in una riflessione corale. Territori Sociali è molto più di una rassegna: è un invito a prendersi del tempo per pensare, emozionarsi e – perché no – ripensare il proprio posto nel pianeta.

Il programma

Venerdì 6 giugno, ore 19.00 – La Dama degli Argonauti

Di e con Lorenza Zambon. Un viaggio nel tempo e nella natura attraverso la figura di Jeannette Power, pioniera della biologia marina. Tra racconti personali e scoperte scientifiche, Zambon intreccia passato e presente in una narrazione delicata e appassionata.

Sabato 7 giugno, ore 19.00 – Respiro

Di e con Alberto Pagliarino, regia di Alessandra Rossi Ghiglione

Comicità, giornalismo e psicoterapia si fondono in un monologo brillante che mette lo spettatore davanti alle proprie paure e contraddizioni in fatto di ambiente. Un’ora di risate intelligenti che lasciano il segno.

Domenica 8 giugno, ore 16.30 – Storie di Mamma Balena

Produzione Dispari Teatro e Onda Teatro. Uno spettacolo per bambine e bambini dai 6 anni, tra le onde del mare e i sogni di Pinocchio, alla scoperta delle meraviglie della natura. Un racconto dolce e potente sull’amicizia, il cambiamento e il crescere insieme.

Biglietto sostenibile: sceglie il pubblico quanto pagare

In linea con i valori della rassegna, l’ingresso è a prezzo responsabile: ogni spettatore può scegliere tra tre opzioni – 2, 5 o 10 euro. Un modo concreto per rendere la cultura accessibile a tuttə e per costruire insieme un teatro più equo, dove la partecipazione diventa un atto collettivo di cura e sostenibilità.

Chi c'è dietro

Dispari Teatro è il nuovo Polo di Produzione Teatrale nato dall’unione di Compagnia Il Melarancio, Onda Teatro e Teatro Popolare Europeo. Con sedi a Torino (Spazio BAC) e a Cuneo (Officina Santa Chiara), Dispari promuove un teatro che mette al centro persone, comunità e territori, con particolare attenzione alle nuove generazioni, all’inclusività e all’impatto sociale.

Info

Spazio BAC, via Cottolengo 24 bis

email info@spaziobac.it