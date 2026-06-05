Vetri nell’area giochi dietro il Mercatò, un bambino si ferisce sullo scivolo

Un bambino ferito da frammenti di vetro mentre giocava sullo scivolo dell’area giochi. È l’episodio che ha spinto alcuni cittadini a chiedere un intervento urgente al Comune di Torino per i giardini pubblici situati alle spalle del Mercatò di via Gaidano 103, nel quartiere Mirafiori Nord.

La segnalazione, trasmessa attraverso il consigliere dei Moderati Alessandro Nucera, è stata indirizzata agli assessori Chiara Foglietta e Marco Porcedda. Nel mirino le condizioni dell’area verde, da tempo oggetto di lamentele da parte dei residenti per problemi di degrado e sicurezza.

Il ferimento durante il gioco

Secondo quanto riportato nella lettera inviata all’amministrazione comunale, l’episodio si sarebbe verificato nella mattinata di sabato. Il bambino si sarebbe procurato un taglio mentre utilizzava uno degli scivoli presenti nell’area giochi, dove erano presenti numerosi frammenti di bottiglie di vetro rotte. Solo il rapido intervento del genitore avrebbe evitato conseguenze più gravi.

Un episodio che, secondo i residenti, non rappresenterebbe un caso isolato. Da tempo chi vive nella zona segnala come il giardino venga frequentato nelle ore serali e notturne da gruppi che lasciano dietro di sé rifiuti, bottiglie e materiali pericolosi.

Una situazione che, sostengono i cittadini, ha finito per mettere a rischio la sicurezza dei bambini che frequentano quotidianamente il parco giochi.

Le richieste al Comune

Da Mirafiori Nord è partito un appello per una serie di interventi mirati. Tra le richieste figurano il rafforzamento delle attività di pulizia del giardino, interventi programmati anche durante il fine settimana, maggiori controlli serali e notturni da parte della Polizia Locale e una verifica straordinaria dell’area giochi per eliminare vetri e altri materiali pericolosi.