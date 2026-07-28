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Attualità | 28 luglio 2026, 14:33

Scuole e caserme più calde e sicure: Palazzo Civico approva il piano manutenzioni da 880mila euro

Progetto esecutivo firmato dall'assessora Foglietta. Lavori affidati a Iren per rinnovare gli impianti della scuola di via Piacenza e della caserma dei vigili del fuoco

Scuole e caserme più calde e sicure: Palazzo Civico approva il piano manutenzioni da 880mila euro

Niente più aule al freddo né emergenze improvvise all'arrivo dei primi maltempi autunnali. La Giunta comunale di Torino prosegue il piano di ammodernamento degli immobili pubblici e mette a segno un altro tassello fondamentale per garantire la sicurezza e la continuità dei servizi. Su proposta dell'assessora alla Transizione Ecologica e alla Mobilità, Chiara Foglietta, l'esecutivo di Palazzo Civico ha dato il via libera a un maxi piano di manutenzione straordinaria dedicato agli impianti di riscaldamento e trattamento dell'aria, per un investimento complessivo di 880.300 euro attinti da fondi straordinari di bilancio.

Gli interventi, affidati alla gestione operativa di Iren Smart Solutions, sono stati studiati per prevenire i guasti, migliorare l'efficienza energetica e assicurare ambienti salubri sia per gli studenti che per il personale in servizio negli edifici comunali.

La mappa dei cantieri

I lavori sul campo toccheranno alcuni snodi strategici del patrimonio immobiliare cittadino:

Caserma dei vigili del fuoco (Corso Regina Margherita): Verrà completamente rinnovata la dorsale principale della rete di riscaldamento, un'opera necessaria per garantire la piena operatività e il comfort di una struttura attiva 24 ore su 24 nel cuore della città.

Complesso scolastico di via Piacenza 14: Il cantiere si concentrerà sul rifacimento integrale delle tubazioni e delle parti più ammalorate del sistema che distribuisce il calore nelle aule, eliminando le frequenti dispersioni termiche.

Scuola di via Cosmo 12: L'impianto termico sarà sottoposto a un ammodernamento tecnologico per elevarne gli standard di affidabilità e continuità di funzionamento.

Una "riserva di pronto intervento" contro i guasti invernali

Ma il cuore della delibera approvata dalla Giunta guarda anche alla gestione dell'imprevisto. La quota più consistente del finanziamento - oltre 670 mila euro - è stata volutamente blindata e destinata a un fondo speciale per interventi urgenti e indifferibili.

Un tesoretto d'emergenza che consentirà agli uffici tecnici e a Iren di uscire tempestivamente in caso di blocchi improvvisi della caldaia, perdite sulla rete o anomalie agli impianti di aerazione in qualsiasi scuola o ufficio comunale della città. Un approccio preventivo che punta a ridurre al minimo i disagi per famiglie, insegnanti e dipendenti pubblici.

Redazione

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