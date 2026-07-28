Sala del Commiato, approvate le tariffe: 150 euro l'ora e sconti per fasce ISEE

Sarà possibile dare l'ultimo saluto ai propri cari anche in uno spazio pubblico, laico, accessibile e pensato per accogliere familiari e amici in un momento di raccoglimento. La Giunta comunale, su proposta dell’assessora ai Servizi Cimiteriali Chiara Foglietta, ha infatti approvato le disposizioni organizzative che ne regolano l'utilizzo della Sala del Commiato al Cimitero Parco, insieme alle tariffe da applicare, dando così il via libera operativo alla struttura.

"Con l’approvazione di questa delibera mettiamo a disposizione uno spazio pubblico, accogliente e rispettoso, dove ogni persona possa salutare i propri cari secondo le proprie convinzioni e sensibilità. È un luogo pensato per garantire dignità, raccoglimento e inclusione, aperto a tutti e accessibile a tutti, che amplia l'offerta dei servizi cimiteriali della Città e risponde ai cambiamenti della nostra società, sempre più plurale nelle scelte e nei modi di vivere il commiato", dichiara l'assessora ai Servizi cimiteriali Chiara Foglietta.

La sala, in via Bertani 100 e gestita da AFC Torino, la società che si occupa dei servizi cimiteriali della Città, è pensata per chi desidera un commiato civile, non legato a una specifica tradizione religiosa, ma può ospitare anche cerimonie di commemorazione in occasione di ricorrenze e anniversari. È accessibile alle persone con disabilità ed è dotata di impianti audio e video che permettono a parenti e amici di seguire la cerimonia anche a distanza, per chi non può essere fisicamente presente. Può essere utilizzata solo a feretro chiuso, dopo l'autorizzazione al trasporto funebre e prima della sepoltura o della cremazione: non è quindi una camera ardente.

Con il provvedimento approvato oggi si definisce anche la tariffa per l'utilizzo della sala, pari a 150 euro all'ora, riproporzionata in base alla durata della cerimonia anche per frazioni di mezz'ora. La cifra si riduce sensibilmente in base all'ISEE di chi richiede il servizio, con sconti del 50%, del 30% e del 10% per le diverse fasce di reddito individuate dalla Città, così da garantire l'accesso al servizio a tutte le famiglie, indipendentemente dalla loro situazione economica.

L'approvazione delle disposizioni organizzative consente ora ad AFC Torino di avviare il servizio e raccogliere le prenotazioni per l'utilizzo della Sala del Commiato, completando un progetto previsto dalla programmazione della Città per rafforzare e rendere sempre più inclusivi i servizi pubblici dedicati al momento del lutto.