Cavallerizza Reale, svolta a Palazzo Civico: la Città acquisisce il maxi progetto firmato Lacaton & Vassal

La Città acquisisce il progetto esecutivo elaborato dallo studio Lacaton & Vassal e finanziato dalla Compagnia di San Paolo, assumendolo quale riferimento progettuale per la rifunzionalizzazione del Maneggio Alfieriano e di una parte della Cavallerizza Reale.

Il progetto renderà gli spazi più flessibili e facili da gestire. In particolare, sfrutterà le maniche al piano terra, restituite al grezzo alla Città dagli altri soggetti impegnati nella trasformazione del complesso in un grande polo culturale, formativo e multifunzionale aperto alla cittadinanza, per realizzare il nuovo ingresso principale, che collegherà via Verdi ai Giardini Reali passando per la Rotonda Castellamontiana, e gli spazi accessori a servizio del Maneggio.

La delibera approvata dalla Giunta comunale, su proposta dell'assessora alla Cultura Rosanna Purchia in sinergia con la Vicesindaca Michela Favaro, incarica inoltre gli uffici della Città di adeguare il progetto già approvato e attualmente in corso di esecuzione alle nuove esigenze, anticipando alla fase attualmente in corso una parte delle opere previste dal progetto elaborato dallo studio Lacaton & Vassal.

“Con questa delibera la Città acquisisce un progetto di grande valore architettonico e culturale, frutto di un lavoro condiviso con la Compagnia di San Paolo e il Ministero della Cultura - dichiara l'assessora alla Cultura Rosanna Purchia -. È un passaggio importante perché consente di integrare le soluzioni sviluppate nell'intervento di restauro del Maneggio Alfieriano, ponendo le basi per una valorizzazione ancora più efficace dell'intero complesso”.

“Questa operazione rappresenta un investimento sul patrimonio pubblico della città - aggiunge la vicesindaca con delega agli Edifici per la Cultura Michela Favaro -. Acquisire un progetto esecutivo di questo livello significa dotare l'Amministrazione di uno strumento per valorizzare un complesso di straordinario pregio storico e architettonico, migliorandone l'accessibilità e la fruibilità”.

Al termine dei lavori, il galoppatoio sarà restituito alla città come uno spazio polivalente dedicato principalmente alle arti performative, ma in grado di ospitare anche mostre ed eventi culturali temporanei.

L’intervento nasce dal concorso internazionale bandito nel 2022 dalla Compagnia di San Paolo per la riqualificazione del complesso della Cavallerizza Reale, nel quale lo studio francese Lacaton & Vassal, Premio Pritzker per l'Architettura 2021, si è classificato al secondo posto. Successivamente, la Compagnia di San Paolo ha deciso di finanziare lo sviluppo della proposta progettuale fino alla redazione del progetto esecutivo, mettendolo a disposizione della Città come base per i futuri interventi di riqualificazione, per un importo complessivo delle opere superiore a 7 milioni di euro.