Riqualificazione sportiva: 1,45 milioni di euro per tre impianti comunali e il nuovo playground di corso Cadore

La Giunta comunale ha approvato nella seduta odierna il progetto esecutivo per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria in tre impianti sportivi comunali. La delibera, proposta dall’assessore allo Sport Domenico Carretta, prevede una serie di interventi necessari a garantire la conservazione, la sicurezza e la piena funzionalità delle strutture. I lavori interesseranno il palazzetto Moncrivello di via Moncrivello 8, l’impianto sportivo Trecate di via Vasile Alecsandri 29 e la piastra sportiva libera di piazza Zara, in corso Sicilia 50.

Nel dettaglio, nel palazzetto Moncrivello è previsto il rifacimento completo del manto di copertura, accompagnato dalla verifica strutturale delle travi principali e secondarie in legno lamellare e dell’assito di copertura. Nell’impianto sportivo Trecate verrà invece rifatto il rivestimento esterno in scaglie di ardesia e sarà realizzato un nuovo sistema di isolamento termico delle pareti esterne; l’intervento consentirà di migliorare l’efficienza energetica della struttura e di ridurre i consumi e i costi di gestione, aumentando al tempo stesso il comfort per gli utenti e contribuendo a diminuire l’impatto ambientale dell’impianto. La piastra sportiva di piazza Zara sarà interessata dalla rimozione della pavimentazione ammalorata e delle attrezzature obsolete esistenti, operazione propedeutica al successivo intervento di riqualificazione e valorizzazione dello spazio.

L’importo complessivo dei lavori, pari a 650mila euro, sarà interamente finanziato attraverso un mutuo sottoscritto dalla Città.

Sempre nella seduta odierna, la Giunta ha approvato il progetto esecutivo del nuovo playground di corso Cadore 8, che sarà dotato di campi da gioco polivalenti e sarà destinato a promuovere l’attività fisica e la pratica sportiva libera per le cittadine i cittadini di tutte le età.

La realizzazione del nuovo spazio sportivo è frutto dell’accordo di collaborazione sottoscritto dalla Città di Torino con Sport e Salute, nell’ambito del bando “Sport Illumina”, promosso dal Ministero per lo Sport e i Giovani attraverso il Dipartimento per lo Sport. Torino è tra i Comuni beneficiari del programma, per un valore complessivo di 800mila euro di finanziamento.

Il playground di corso Cadore sarà gestito per i prossimi sei anni da Sport e Salute con il coinvolgimento delle realtà locali, senza oneri a carico della Città, comprese le attività di manutenzione.

“Investire nella manutenzione e nella riqualificazione degli impianti sportivi significa prenderci cura di un patrimonio pubblico fondamentale per la nostra città e per chi pratica sport a Torino – sottolinea l’assessore Domenico Carretta –. Con questi interventi andiamo a migliorare la sicurezza, la funzionalità e l’efficienza di tre strutture comunali, mentre con il nuovo playground di corso Cadore aggiungiamo un ulteriore spazio dedicato alla pratica sportiva libera e accessibile. Il nostro obiettivo è continuare a rendere lo sport sempre più vicino alle persone, offrendo spazi di qualità in cui bambini, ragazzi e adulti possano praticare attività fisica e vivere i luoghi della città”.