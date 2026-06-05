Libri, passeggiate ed eventi in onore del gruppo Alpini alla Festa di San Bernardino a Lusernetta

Si passeggia per le vie del paese, si legge e si omaggia il Gruppo Alpini del paese nei tre giorni della Festa di San Bernardino a Lusernetta. Punto di ritrovo sarà il Palaproloco, collocato nella piazza comunale con ingresso su via Bibiana, dietro la chiesa di Sant’Antonio Abate, che verrà inaugurata e intitolata proprio durante il fine settimana.

Si comincerà stasera, venerdì 5 giugno, dalle 18 con ‘Aperitiviamo’, la presentazione del libro ‘I cura cari’ di Marco Annicchiarico e del progetto ‘La palestra della memoria’. A seguire dalle 20 ci sarà la cena al contrario e l’esibizione della scuola di ballo Adsd Panda.

Sabato 6 giugno dalle 8 si aprirà il mercatino dei piccoli animali, organizzato dall’associazione Aapa. Alle 15, dopo la presentazione del libro di Grazia Fiorentino ‘5 passi d’amore: la storia di Spartacus’, partirà ‘Camminiamo sulle strade del paese’, passeggiata naturalistico-culturale, organizzata in collaborazione con l’associazione Cuore in mente Aps, di circa 6 chilometri, adatta a tutti e tutte, anche agli amici a 4 zampe. “Prevede sei tappe con degli esperti. Una guardia forestale parlerà di prevenzione di incendi boschivi, l’agronomo Giulio Re darà consigli per preservare le coltivazioni locali in salute, i volontari Nose tratteranno del recupero e gestione di randagi e una veterinaria della gestione del cane nelle uscite al guinzaglio. Infine due medici si occuperanno di prevenzione cardiovascolare e di intervento precoce sull’arresto cardiaco”, spiega la presidente della Pro loco Giuliana Bricco.

Alle 17 si continuerà con la presentazione di ‘Noi voci invisibili’ di Elisa Schinina, organizzato dall’associazione ‘La voce di Elisa’. Antonia e Maurizio, genitori di Elisa, presenteranno il libro, scritto dalla ragazza durante la sua malattia interiore, con letture del Circolo LaAV di Torre Pellice e interventi di psicologi e psicoterapeuti.

Dalle 18 aperitivo e a seguire cena a base di grigliata di costine e salsiccia. La giornata si concluderà con il concerto del coro sezione Ana di Pinerolo Bric Boucie alla chiesa parrocchiale Sant’Antonio alle 20,45 e, verso le 22, serata musicale con Enrico Peyretti.

La giornata di domenica 7 giugno sarà dedicata al Gruppo Alpini di Lusernetta. Alle 10,45 dallo stabilimento Valmora inizierà la sfilata della Banda Musicale Sezionale Ana di Pinerolo con alzabandiera e deposizione corona al monumento ai Caduti in piazza Sant’Antonio. Alle 11,15, dopo il saluto delle autorità militari e civili presenti, la nuova piazzetta comunale verrà intitolata al primo Capogruppo degli Alpini di Lusernetta e verrà consegnata ufficialmente al Gruppo la Cittadinanza Onoraria da parte dell’Amministrazione Comunale. Si festeggerà poi con il pranzo di primavera, con antipasti e porchetta.

Il pomeriggio sarà allietato dall’accompagnamento musicale di ‘Flavio e Silvia’, dalle 16 alle 18 sarà possibile partecipare alle visite guidate alla cappella di San Bernardino e alle 17 è prevista l’esercitazione di Nordic Walking con Mario Borno. Dalle 18 aperitivo e possibilità di asporto porchetta. Alle 21 inizierà lo spettacolo comico in piemontese ‘A Santhià… non si vede un Kansas’ di Marco e Mauro, con ingresso a 10 euro.

Per informazioni e prenotazioni ai pasti è possibile contattare la Pro loco al 3923292715.