Eventi, psicologi ed un aiuto per trovare lavoro: così rinascono le arcate dei Murazzi per i giovani

Le arcate dei Murazzi del Po tornano a vivere con l’inaugurazione di “DesTEENazione - Desideri in Azione”, il nuovo spazio multifunzionale dedicato ai giovani. Collocati dal lato Fred Buscaglione, gli spazi inutilizzati da oltre dieci anni diventano un luogo di partecipazione, crescita educativa e benessere.

Investimento di 3,8 milioni

L’investimento complessivo supera i 3,8 milioni di euro, con oltre 3,1 milioni finanziati attraverso il Fondo Sociale Europeo Plus, circa 417 mila euro provenienti dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e quasi 250 mila euro di ulteriori risorse stanziate dalla Città. A tagliare il nastro il sindaco Stefano Lo Russo: "Oggi restituiamo uno spazio riqualificato, che risponde a due questioni: i giovani sono spesso raccontati dagli adulti, protagonisti poi di episodi negativi".

"I ragazzi e le ragazze - ha aggiunto - sono il futuro e il presente di tante realtà: abbiamo la responsabilità di rappresentarli per quello che sono. Il secondo elemento è che viviamo in un momento storico, dove c'è chi soffia per dividere in buoni e cattivi, per una società frammentata: questo luogo comunale vuole essere l' opposto di questa narrazione, dove non si fanno distinzioni di razza e nazionalità".

I lavori

L’intervento in particolare ha riguardato opere di demolizione e rifacimento dei sottofondi, la realizzazione di nuovi impianti elettrici, idraulici, audio-video e di climatizzazione, oltre a interventi di isolamento acustico, antincendio e accessibilità.

Recuperate poi le volte in mattoni, i portoni storici e le finestre originari, vincolati dalla Soprintendenza. Lo spazio ospiterà attività aggregative e socioeducative, educativa di strada, percorsi di accompagnamento alla formazione e al lavoro, laboratori professionalizzanti, sostegno psicologico, tirocini di inclusione sociale e iniziative di coprogettazione rivolte a studenti e studentesse.

Spazio per i giovani

"I Murazzi - ha sottolineato l'assessore alle Politiche Sociali Jacopo Rosatelli - hanno un significato particolare: raccontano storie di sperimentazione e nuovi modi di fare arte, cultura e socialità. Questi spazi, luoghi di costruzione di percorsi di benessere per i giovani, sono essenziali: stare bene dopo il Covid è una delle priorità".

"Sognavamo - ha aggiunto l'assessore alle Politiche Educative Carlotta Salerno - di ridare vita a queste arcate: oggi le riapriamo con una nuova destinazione, senza cedere alla nostalgia".

"DesTEENazione non nasce in un luogo qualunque, ma in uno degli spazi che più hanno segnato la cultura, la musica e la socialità giovanile torinese" ha commentato il presidente dell'Arci Torino APS Daniele Mandarano, che ha poi aggiunto: "In questa storia vogliamo fare un passo in più: trasformare un luogo attraversato dai giovani in uno spazio costruito con loro". A completare il nuovo spazio anche l'opera donata dall’artista Marison Ray.