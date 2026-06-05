Da Los Angeles ai Docks Dora: il design automobilistico internazionale arriva in Barriera

Portare le supercar e i designer di Los Angeles o Monaco di Baviera fuori dai saloni d'élite e portarli ai Docks Dora, nel cuore di Barriera. È qui che avrà luogo la terza edizione torinese di Pistons & Pretzels, in programma dal 5 al 7 giugno 2026.

​Dopo le tappe all'estero (Göteborg, Bicester) e i passaggi torinesi presso l'headquarter di Pininfarina o l'Heritage Hub di Stellantis, il format questa volta cambia radicalmente prospettiva e sceglie Barriera di Milano. Tutto nasce dall'accordo tra Konzepthaus – il network globale che possiede il marchio dell'evento – e il Barriera Design District, che nel quartiere lavora proprio per usare la progettazione come leva di rigenerazione.

​Non solo location, l'evento stesso cambia pelle: non sarà più solo il classico raduno della domenica, ma un'esperienza di tre giorni che si lega nel tessuto del quartiere con workshop e incontri.

​Il programma

​Si parte oggi, venerdì 5 giugno, per poi proseguire domani con una serie di laboratori tecnici focalizzati su innovazione e nuove tecnologie per il car design, organizzati insieme a partner come Prisma Tech, C-LAB e Vizcom.

​Domenica 7 giugno ci si sposta invece nel cuore dei Docks Dora per l'evento principale. Qui, in mezzo agli ex capannoni verranno esposti pezzi da novanta del design automobilistico: Pininfarina porterà tre macchine, tra cui la storica “Sergio” e la “Battista Edizione Nino Farina”, mentre Granstudio mostrerà la “Dallara Stradale”. Nel programma della giornata ci sono anche sessioni di disegno dal vivo (live sketching), i panel pomeridiani con i giornalisti del settore e i designer e la presentazione da parte di Goodwool di un telo speciale per i sessant'anni della Lamborghini Miura.

​Perché in Barriera?

​L'idea di base è che l'eredità storica dell'auto a Torino non debba per forza rimanere chiusa nei musei, ma possa confrontarsi con un quartiere vivo, complesso e in trasformazione. Un quartiere che è un melting pot di culture, spesso salita agli onori della cronaca per situazioni di degrado, ma che accoglie moltissime realtà associative, vive e che operano sul territorio.

​"Non abbiamo creato Pistons & Pretzels con l’idea di costruire una piattaforma - dichiara Martin Groschwald, CEO & Co-Founder di Konzepthaus - volevamo semplicemente riunire persone accomunate dalla passione per il car design. Vedere che oggi sia diventato uno spazio di dialogo dimostra quanto questa community sentisse il bisogno di incontrarsi. Tornare a Torino ha per noi un significato speciale".

​"Con questa nuova edizione vogliamo valorizzare il potenziale creativo del territorio torinese - commenta Ivano Viotto, co-fondatore e responsabile comunicazione di Barriera Design District - attraverso un format internazionale capace di unire heritage automobilistico, design e visioni future della mobilità in uno spazio simbolico come i Docks Dora".

​L'evento ha l'intenzione di far incontrare la rete internazionale dell'automotive con l'ecosistema creativo locale, provando a fare della periferia torinese un luogo per ridiscutere il futuro della mobilità.

​Il programma completo con tutti gli appuntamenti nel quartiere si trova sul sito ufficiale: Pistons & Pretzels – Italy.