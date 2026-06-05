Open House: posti esauriti in pochi minuti per le visite al grattacielo della Regione

Il Grattacielo Piemonte si conferma tra i complessi di maggior richiamo nel programma di Open House Torino. La risposta del pubblico ha ribadito la forte attrattiva esercitata dal palazzo istituzionale: i 2.400 accessi disponibili per il fine settimana di sabato 6 e domenica 7 giugno sono stati prenotati interamente tramite la webapp dell'evento in soli 8 minuti. Un tempo record considerata la quantità di posti e anche in relazione a location con poche decine di disponibilità, a testimonianza del costante desiderio dei cittadini di scoprire questo spazio urbano.

«L'eccezionale riscontro di pubblico registrato anche quest’anno in occasione di Open House per le visite al Grattacielo Piemonte – dichiarano il presidente della Regione, Alberto Cirio, e l'assessore al Patrimonio, Gian Luca Vignale – conferma l'alto valore di questa iniziativa e il forte legame del territorio con la sede dell'Ente. L’alta richiesta di partecipazione dimostra la grande attrattiva del complesso architettonico, valorizzando un'importante opera pubblica e rendendo il luogo della gestione amministrativa uno spazio accessibile e condiviso. Questo costante interesse rappresenta un chiaro segnale che spinge a valutare nuovi percorsi e modalità per favorire ulteriori momenti di fruizione pubblica, con l'obiettivo di rendere il patrimonio regionale un bene comune sempre più vicino a tutti i piemontesi».

La sede unica regionale, inaugurata ufficialmente il 14 ottobre 2022 alla presenza del presidente Alberto Cirio, sorge nell'area precedentemente occupata dagli stabilimenti Fiat Avio a Nizza Millefonti, a breve distanza dal Lingotto. Concepito inizialmente nel 2001 come progetto da 100 metri di altezza nell'area ex Materferro per unificare gli uffici regionali e ottimizzare i costi della pubblica amministrazione, l'edificio è stato successivamente ridisegnato e raddoppiato in altezza nel 2007.

Oggi l'opera, firmata dagli architetti Massimiliano e Doriana Fuksas, rappresenta la più imponente realizzazione pubblica piemontese degli ultimi cinquant'anni. Strutturata su una base quadrata di 40 metri di lato, la torre è interamente rivestita da una superficie vetrata di circa 330.000 metri quadrati ed è orientata secondo i quattro punti cardinali. L'edificio si distingue inoltre per le soluzioni tecnologiche d'avanguardia volte alla sostenibilità, con il 70% del fabbisogno energetico coperto da una centrale geotermica integrata a oltre mille metri quadri di pannelli fotovoltaici.

Il complesso include cinque elementi principali: la torre di 43 piani (più due interrati), la corte ipogea dedicata ai servizi, il Centro Congressi collegato alla struttura principale tramite una passerella, l'edificio polifunzionale denominato "Farfalla" e i parcheggi interrati. All'interno, gli spazi di lavoro sono organizzati in ampi open-space serviti da un nucleo centrale di 12 ascensori, arricchiti dai decori grafici e dai pannelli artistici realizzati da Ugo Nespolo.

Sulla sommità, l'edificio ospita l'installazione luminosa Swarms (Sciami) di Chiara Camoni, concepita per la rassegna Luci d'Artista.

L'itinerario guidato per i visitatori, previsto per sabato 6 e domenica 7 giugno, si focalizzerà sulla grande torre di 205 metri. Superato l'ingresso sul lato est, il pubblico potrà ammirare il cosiddetto «grande vuoto», un imponente spazio verticale che si sviluppa fino al 35° piano, caratterizzato da tagli geometrici e lame trasversali che celano le sale riunioni. Dopo una sosta ai livelli intermedi affacciati sul giardino d'inverno, il percorso culminerà al 43° piano, dove si trova il bosco pensile della terrazza panoramica: una piattaforma d'osservazione che accoglie specie arboree e arbustive tipiche della flora piemontese, configurandosi come la terrazza verde più alta in assoluto tra quelle presenti sui grattacieli italiani.