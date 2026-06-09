Confluenze saluta con "Cultura Contagiosa": due giorni di arte e musica

Si avvia alla sua conclusione Confluenze, il progetto nato nel 2024 per connettere persone, spazi e quartieri attraverso cultura, arte e inclusione sociale. Promosso da Casa del Quartiere di San Salvario (capofila), CineTeatro Baretti, Circolo Sud, Polo Culturale Lombroso16, Imbarchino e Casa del Quartiere Barrito, il progetto ha costruito nel tempo una rete culturale stabile tra San Salvario e Nizza Millefonti, trasformando giardini, scuole, aiuole, mercati, parchi e sale teatrali in spazi di prossimità e partecipazione.

Confluenze ha agito su un terreno preciso: rendere la cultura accessibile non come offerta calata dall’alto, ma come pratica condivisa. Persone con disabilità cognitive e psicomotorie, senza dimora, richiedenti asilo, comunità migranti, anziani, famiglie con bambini piccoli sono stati parte attiva dei processi creativi. Non pubblico “da includere”, ma presenza viva nella costruzione artistica.

Il percorso si chiuderà simbolicamente sabato 13 e domenica 14 giugno 2026 con “Cultura Contagiosa”, evento conclusivo del percorso diffuso nei quartieri coinvolti.

Sabato 13 giugno dalle 16.30

Il cuore dell’evento sarà ai Giardini Gabotto, di fronte alla Casa del Quartiere Barrito. La scelta di dedicare il sabato a Nizza Millefonti è una dichiarazione di centralità: riconoscere il ruolo vivo di questo quartiere nel processo costruito.

Qui prenderà forma una performance collettiva che unirà in un’unica azione scenica: l’evento si aprirà con una collaborazione con Disability Pride che prevede una passeggiata nel quartiere e parallelamente le bambine e i bambini potranno partecipare alla costruzione di un Collage di comunità guidate da Mamma Museo. A seguire il Coro Senza Dimora, la Queen Orchestra dei giovanissimi musicisti della Scuola di Musica Popolare insieme ai lettori e alle lettrici del laboratorio Il Libro Siete Voi. Voci, strumenti e parole non si alterneranno: si intrecceranno. È il segno visibile di relazioni maturate nel tempo, di differenze che hanno imparato ad ascoltarsi e a lavorare insieme.

Domenica 14 giugno dalle 17

La giornata di domenica sarà dedicata alla dimensione itinerante: una parata animata da un’azione teatrale partecipata per grandi e piccoli in corso Marconi e una marching band che attraverserà San Salvario per concludersi all’Imbarchino del Valentino, riportando nello spazio pubblico l’energia collettiva generata dal progetto.

“Confluenze ha dimostrato che la cultura può essere un’infrastruttura sociale – dichiarano i direttori artistici Tommaso Cerasuolo, Orlando Manfredi e Sax Nicosia –. Quando i presìdi culturali collaborano stabilmente e le fragilità non vengono separate ma integrate nei processi creativi, si produce comunità reale. L’appuntamento di giugno è il momento in cui questo lavoro diventa visibile e condiviso.”

Questo evento conclusivo rappresenta la sintesi pubblica di un percorso avviato nel 2024 e sviluppato grazie alla collaborazione costante tra i sei partner e le comunità coinvolte.

Le attività sviluppate in questi due anni hanno permesso di sperimentare modalità di collaborazione tra presìdi culturali, artisti e comunità che costituiscono oggi una base solida per future progettualità condivise sul territorio.

Programma CULTURA CONTAGIOSA 2026

Sabato 13 GIUGNO

Casa del Quartiere Barrito, Via Tepice 23

dalle 16,30 alle 20,00

> 16.30 / Se ti tagliassero a pezzetti Collage di comunità a cura di Mamma Museo

> 17.00 / In-accessibili, Tracce e presenze per una città accessibile un progetto di Urban Lab a cura di Hikimi, in collaborazione con Fondazione Time2, Disability Pride, e Barrito

> 17.30 / Concerto contagioso con Scuola Popolare di Musica, Coro senza dimora, Il libro siete voi

> 19.30 / Relax e socialità nel nuovo cortile del Barrito

Domenica 14 GIUGNO

Area pedonale di Corso Marconi e Parco del Valentino

Parata contagiosa dalle 17,00 alle 20,00

> 17.00 / Ritrovo e Azione Teatrale Partecipata ai confini del clown “StendiPensieri”! con Les Puzzettas (Cristina Conti e Ilaria Comolli)

> 17.30 / Parata contagiosa attraverso il Parco del Valentino con la marching band Fola Murga

le storie di Pentesilea

le canzoni di Orlando Manfredi & Tommaso Cerasuolo

> 18.30 / Gran finale della parata con Fola Murga nel pratone davanti all'Imbarchino

> 19.00 / Diggin’ south DJ-set e relax a cura di Imbarchino