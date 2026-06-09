Una "paella di solidarietà" per aiutare i bambini del Regina Margherita affetti da malattie rare

Dare un futuro e una risposta concreta ai piccoli pazienti che affrontano ogni giorno la sfida di una malattia rara. È questo l'obiettivo della nuova campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi promossa dal Lions Club Stupinigi 2001 – che festeggia quest’anno il suo 25° anniversario di fondazione – in stretta collaborazione con la Federazione Malattie Rare Infantili (F.M.R.I.) a sostegno della ricerca scientifica e dei reparti pediatrici dell'Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino.

Le malattie rare colpiscono milioni di persone in tutto il mondo e, in oltre la metà dei casi, insorgono in età pediatrica. Dietro a ogni diagnosi ci sono famiglie che affrontano un percorso complesso, spesso privo di cure definitive. In questo scenario, l'Ospedale Regina Margherita rappresenta un punto di riferimento fondamentale a livello nazionale, offrendo non solo assistenza medica di altissimo livello, ma anche un supporto umano continuo e insostituibile.

La ricerca: l'unica vera cura

La ricerca scientifica è l'unica chiave per accendere una speranza laddove oggi mancano le risposte. I ricercatori e i medici del Regina Margherita lavorano instancabilmente per individuare diagnosi sempre più precoci, terapie innovative e trattamenti personalizzati che possano migliorare significativamente la qualità della vita dei bambini. Tuttavia, la ricerca ha bisogno di continuità: richiede risorse costanti, tecnologie all'avanguardia e investimenti a lungo termine.

"Ogni bambino ha il diritto di sognare il proprio futuro. Sostenere la ricerca sulle malattie rare significa non lasciare indietro nessuno e unire le forze per trasformare l'incertezza in speranza".

Evento Benefico "Una Paella di Solidarietà"

Per trasformare le parole in azioni concrete, nasce una serata speciale all'insegna della solidarietà, del divertimento e della buona cucina. Un'occasione unica in cui tutti possono fare la differenza.

Location: Cascina Don Gerardo, Vinovo (TO) – Un'ampia e accogliente struttura con una capienza di oltre 400 persone.

Conduzione e Spettacolo: La serata sarà presentata da Sonia De Castelli, con la partecipazione straordinaria di comici che hanno partecipato a Zelig e Colorado.

Per i più piccoli: Grande animazione con i Supereroi della Nazionale dell'Amicizia, pronti a regalare sorrisi e magia.

Ospiti d'onore: Interverranno medici specialisti e Autorità Regionali.

Il Menù della Solidarietà

Una cena d'eccellenza preparata dalla Federazione Cuochi della Mole:

Tapas di benvenuto

Un'ottima Paella tradizionale

Dolce tipico offerto dalla prestigiosa Pasticceria Fabrizio Racca

Sangria e Molecola a volontà!

Quote di partecipazione (Tutto compreso)

Adulti: € 25,00

Bambini da 6 a 12 anni: € 10,00 (con divertimento assicurato!)

Bambini fino a 6 anni: Gratis

L'obiettivo del cuore: I fondi raccolti saranno interamente destinati a sostenere i progetti di ricerca, la cura delle malattie rare e i servizi di assistenza psicologica e logistica per le famiglie durante il periodo di degenza dei bambini.

Prenotazione obbligatoria

La prenotazione è obbligatoria entro il 12 giugno 2026. Nota: i posti sono limitati. Qualora venisse raggiunta la capienza massima prima della scadenza, le prenotazioni verranno chiuse anticipatamente.

Per riservare il tuo tavolo, contatta i nostri referenti:

Gianpaolo: 339 4918543

Mirco: 347 8512308

Roberto: 348 0705827

Unisciti a noi per una serata di allegria e solidarietà. Il tuo aiuto è la loro speranza!