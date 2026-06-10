Attori, Cantanti ed ex calciatori scendono in campo a Vinovo per la ricerca sul cancro

Un weekend di sport, spettacolo e soprattutto solidarietà per sostenere la ricerca contro il cancro. 20 e 21 giugno l’impianto sportivo Recaro Centre del Chisola Calcio ospiterà Attori e Cantanti con la maglia azzurra della Nazionale Cantanti per una grande iniziativa benefica il cui ricavato sarà destinato alla Fondazione Tumori MSR, impegnata nel sostegno alla ricerca oncologica e nel miglioramento della qualità della vita dei pazienti e delle loro famiglie.

Il momento centrale della manifestazione sarà proprio la "Partita del Cuore", in programma 21 giugno alle 15. In campo scenderà la Nazionale del Cuore – Attori e Cantanti, composta da volti del cinema, della televisione, della musica e dei social, che affronterà la Rappresentativa del Territorio. La squadra locale sarà formata da amministratori, ex calciatori, sportivi, influencer e rappresentanti del sindacato militari "MIA PATRIA", guidati dal primo maresciallo Gnarra, tutti uniti per sostenere la raccolta fondi.

Tra i presenti ci saranno gli ex calciatori Sossio Aruta, Christian Manfredini, Fausto Rossi, l'ex Toro Simone Tiribocchi, e l'ex Juve Stefano Tacconi, gli attori Bruno Torrisi e Angelo Russo e il cantante Banfy. I fan potranno incontrarli all'hotel Antica Dogana, in via Corte d'Appello a Torino.

L’obiettivo dell’evento è sostenere concretamente la ricerca sul cancro attraverso la Fondazione Tumori MSR. Accanto alla partita benefica, il weekend sarà arricchito anche da un grande torneo giovanile dedicato alle scuole calcio. La manifestazione prenderà il via già 20 giugno e proseguirà per tutta la giornata di , coinvolgendo i piccoli atleti delle categorie 2017 e 2018. L’iniziativa sarà seguita dal responsabile delle scuole calcio Salvatore Caccialupi e sarà dedicata ai valori dello sport, dell’inclusione e della crescita dei più giovani.

Durante la manifestazione porteranno il loro saluto il presidente della fondazione Tumori MSR Marco Gioannini e Valentina Caputo, portavoce di alcuni progetti organizzati a sostegno dell’attività dell’ente. L’iniziativa è curata dall’A.S.D. Ponderano, guidata dal presidente Bruno Prestia, in collaborazione con il Chisola Calcio, e organizzata da Walter Caputo. Durante la serata ci sarà anche la presentazione del libro “Così parlò Vasco Rossi” dello scrittore Salvatore Martorata.

Partner dell'evento: Iveco & Orecchia Piaggio - Fiat, Officine Utensili Di Leinì, Mls Service, Auto Greco Solution, Future Drink, Italiana Bistrot, L'Angolo Di Mondo Agenzia, Tutto Capsule La Loggia, Torino Vip, Ristorante Ducato, Shore Cocktail Bar

Safety Road, Italia Segnaletica, To-Radio, X!R

DETTAGLI DELL'EVENTO:

• 20 e 21: Torneo Scuole Calcio (Cat. 2017 e 2018) – Resp. Salvatore Caccialupi

• 21, ore 15:00: Partita del Cuore.