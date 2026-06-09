Voucher scuola Piemonte, confronto in Consiglio regionale sulle nuove regole

È iniziato in Consiglio regionale l’esame della proposta della Giunta che modifica i voucher scuola, con l’obiettivo di ampliare il sostegno economico alle famiglie e favorire il diritto allo studio.

Le principali novità del provvedimento riguardano l’aumento delle soglie Isee e dei contributi. Il voucher A, destinato agli studenti delle scuole paritarie, sarà accessibile alle famiglie con Isee fino a 30 mila euro e potrà raggiungere i 2.150 euro per gli iscritti alle superiori, con una maggiorazione del 50% per gli studenti con disabilità. Il voucher B servirà invece a coprire spese per libri, trasporti, materiale scolastico e strumenti tecnologici degli studenti delle scuole statali, paritarie e della formazione professionale, con contributi fino a 500 euro e un incremento del 50% in caso di disabilità.

Sul provvedimento pesano 584 emendamenti e una serie di richieste di sospensione presentate e sostenute dai gruppi di opposizione.

I quali denunciano che la riforma rischia di penalizzare il voucher B e le famiglie economicamente più fragili, privilegiando di fatto la frequenza delle scuole paritarie rispetto a quelle statali. Dalla maggioranza, il consigliere della Fabrizio Ricca (Lega) ha invece espresso disappunto per l’attività ostruzionistica messa in campo dalle minoranze.