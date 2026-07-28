Scontri Tav, il Consiglio Regionale a rischio paralisi. Il centrodestra ritira l'atto per “salvare" i lavori

Il TAV rischia di fare deragliare il Consiglio Regionale, oltre a far rimandare l'approvazione del piano della Qualità dell'Aria. Dopo gli scontri di sabato, la consigliera di Fratelli d'Italia Paola Antonetto aveva depositato un ordine del giorno di solidarietà per gli oltre 150 agenti feriti negli assalti. Una mossa dei meloniani per provare a spaccare la minoranza, - dove convivono posizioni diverse sulla Torino-Lione, con il Pd favorevole ed AVS/M5S contrari con sfumature diverse - che però ha finito per ritorsi contro.

La contromossa

Il Partito Democratico ha a sua volta promosso un documento di appoggio alle forze dell'ordine e ai lavoratori di Chiomonte, sostenuto da Alleanza Verdi Sinistra e da Stati Uniti d'Europa, chiedendo poi in maniera unitaria l'inversione dei lavori per discutere i due atti collegati come primo punto della seduta. L'opposizione ha sottolineato come fosse corretto discutere del tema a ridosso degli scontri, stigmatizzando le violenze, e non tra qualche settimana.

M5S: "Piantedosi si dimetta"

In parallelo anche il M5S ha presentato un ordine del giorno che chiedeva le dimissioni del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi per le gravi criticità sulla prevenzione e gestione dell'ordine pubblica.

Una contromossa che ha "spiazzato" il centrodestra: un dibattito sul TAV avrebbe portato via almeno tutto il pomeriggio, rimandando minimo a domani il dibattito sul nuovo Piano della Qualità dell'aria. A questo punto è scattata la sospensione della seduta, anche perchè nel frattempo l'assessore regionale all'Ambiente Matteo Marnati - visibilmente irritato dall'impasse - ha fatto chiaramente capire che se ne sarebbe andato.

Dopo una pausa di tre quarti d'ora Antonetto ha annunciato di ritirare l'ordine del giorno, dicendo: "Il TAV è un tema sentito. Chiedo alla Capigruppo di fissare un Consiglio Regionale apposito su queste tematiche, che non possono essere ridotte a poco tempo". Una richiesta accolta con favore dalle opposizioni, tranne dai pentastellati che hanno chiesto di discutere il loro documento.

AVS: "Ripensare l'opera"

"Noi - ha chiosato la capogruppo di AVS Alice Ravinale - siamo non violenti e le immagini arrivate sabato dai cantieri noi non le vorremmo mai vedere. Ma per superare scontri, feriti, l'odore del fumo e dei lacrimogeni ricordiamo una cosa: dopo oltre 30 anni, la pace in Valsusa si costruisce non aumentando la militarizzazione del territorio, che peraltro non ha impedito un bel niente nella giornata di sabato, ma ripensando quest'opera".