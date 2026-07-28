Frana in frazione Breno a Chialamberto, lavori fermi: cantiere sotto sequestro da un anno

Dopo l'alluvione che tra il 15 ed il 17 settembre 2025 ha colpito il Piemonte, da oltre un anno è sotto sequestro per motivi di sicurezza il cantiere di sistemazione della frana in frazione Breno a Chialamberto. E a distanza di 12 mesi, come ha chiarito dall'assessore ai Trasporti Marco Gabusi rispondendo ad un'interrogazione del consigliere del M5S Alberto Unia, non si sa se e quando riprenderanno i lavori. "Non si hanno notizie certe - ha detto l'esponente della Giunta - sulle tempistiche del dissequestro dell'area".

Ma riavvolgiamo i fili della vicenda. A causa dell'ondata di maltempo, si è verificata una caduta di massi che è caduta nell'alveo dello Stura di Valgrande, con l'interruzione anche della viabilità sul sentiero "Natura" dal ponte della frazione Bussoni a quello della frazione Breno. Il Comune di Chialamberto, visto la situazione di pericolo, ha quindi programmato a maggio 2025 dei lavori urgenti di rimozione dei massi nel torrente e di disgaggio di quelli instabili in parete per un investimento complessivo da 135mila euro.

Lo scorso 4 luglio i Carabinieri, la Polizia Giudiziaria e i funzionari dell'Asl To4 dello Spresal- su ordine della Procura di Ivrea - hanno effettuato controlli nel cantiere edili delle Valli di Lanzo riscontrando problemi di sicurezza, ambientale e per i lavoratori. "Continuerò a monitorare la vicenda e a chiedere aggiornamenti puntuali" ha replicato Unia.