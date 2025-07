Blitz della Municipale a Mirafiori contro i camper rom: "Allontanatevi o sequestriamo i mezzi"

Blitz della Polizia Municipale contro i camper dei rom nella zona di corso Agnelli, a Mirafiori. Dalle prime ore dell'alba gli agenti del Reparto Informativo Sicurezza e Integrazione sono impegnati nel quartiere di Torino sud, con l'obiettivo di fare allontanare i mezzi.

Fermo dei mezzi

In caso di stazionamento prolungato, i Civich possono disporre il sequestro del mezzo, così come previsto dalla legge regionale. Da tempo i residenti di Mirafiori denunciano problemi di convivenza con i rom. Da via Rubino a via Nitto, via Gaidano e via Gonin, sono moltissimi i problemi generati alla presenza dei camper dei nomadi, dai rifiuti e barbecue sui marciapiedi, sino ad episodi di microcriminalità.

Porcedda: "Intervento mirato sul degrado"

“Interveniamo in modo mirato su situazioni di degrado che generano problemi di sicurezza - spiega l’assessore alla Sicurezza Marco Porcedda - e lo facciamo sfruttando anche la recente modifica della norma regionale che ha recepito la proposta che come amministrazione avevamo sottoposto". "Il nuovo testo richiama adesso esplicitamente le procedure già previste dal Codice della Strada, in particolare quelle che riguardano la confisca amministrativa dei veicoli. Auspichiamo davvero che ciò possa rendere più efficace l’intervento della Polizia Locale” conclude.

Gli accertamenti sono ancora in corso e proseguiranno in giornata anche in altre zone. Soddisfatto il consigliere della Circoscrizione 2 Davide Schirru: "Un intervento importante che era auspicato da parecchio tempo per ripristinare le condizioni di vivibilità urbana dell'area, che erano andate via via degradando mettendo a rischio sia la sicurezza che la salute pubblica".