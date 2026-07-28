In Circoscrizione 2 la protesta di FdI e Lega: “Sì al Tav, no alla violenza”

Protesta simbolica in Circoscrizione 2 contro gli scontri di sabato scorso in Val di Susa. Al centro dell'iniziativa, promossa dal gruppo di Fratelli d’Italia con l'adesione della Lega, la netta condanna dei recenti episodi di disordine che hanno visto in prima fila il movimento No Tav e la riaffermazione del sostegno alla realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità.

Durante le comunicazioni in aula il capogruppo di FdI Domenico Angelino, insieme ai consiglieri Vincenzo Macri, Piero Ventre e Gian Marco Moschella (Lega), ha mostrato in aula una serie di manifesti recanti lo slogan "Sì al Tav e no alla violenza".

Analogo copione lunedì scorso, in Consiglio comunale, con una protesta organizzata dall’opposizione che ha chiesto comunicazioni al sindaco Lo Russo.